Festa Major de Manresa 2019: programa del dissabte 31 d'agost

Consulta tots els actes de la Festa Major de Manresa 2019 previstos per aquest dissabte, 31 d'agost.

A partir de les 09.00 / Ateneu les Bases

3X3 de Festa Major

10.00 / Infosèquia (Parc de l'Agulla)

Sèquia i esmorzar exprés

Esmorzar i visita guiada en què descobrirem la història i les curiositats d'aquest canal medieval. Recorrerem l'últim tram del parc de l'Agulla al Mas de Sant Iscle.Preus: 6€ / 4,5€ jubilats i carnet jove / 3€ menors de 12 anysInscripcions prèvies a: cvisitants@parcdelasequia.cat

10.00 / Parc de Can Font

La Festa de l'Aigua i les bombolles

Vine a gaudir en família d'una matinal de jocs d'aigua i sabó per a nens i nenes en un indret amb arbres i natura dins la ciutat. Hi trobaràs una sorpresa!

De 10.00 a 14.00 / Centre d'Interpretació

Medieval del Carrer del Balç (Baixada del Pòpul, s/n)Vuitè aniversari del carrer del Balç

Amb motiu de la Festa Major i del vuitè aniversari del Centre d'Interpretació Medieval del Carrer del Balç, gaudeix de la visita al preu especial de 3€ per persona. Sense reserva prèvia. Més informació: 938721466 o carrerdelbalc@ajmanresa.cat.

10.00 / Pavelló del Pujolet

Torneig Internacional Juvenil

10.00 Mataró-Sant Julià

11.45 FC Barcelona-Natació Sabadell

13.30 Industrias Santa Coloma-Sant Julià Andorra

16.00El Pozo Múrcia-AE Les Corts

18.00 Manresa-Sporting de París

11.00 / Ofcina de Turisme (Plaça Major, 10)

Visita guiada "Manresa, Cor de Catalunya"

Descobreix els secrets sobre el paisatge, el patrimoni i el comerç de la ciutat seguint un recorregut que ens porta a la Basílica de la Seu, el Centre Històric de Manresa, el carrer del Balç i la part modernista de la ciutat.Inici de recorregut a l'O?cina de Turisme.Preu: 8€ tarifa general / 7,20€ tarifa reduïdaReserva anticipada: O?cina de Turisme, 938784090 i www.manresaturisme.cat

12.30 / Saló de Sessions de l'Ajuntament

Pregó Institucional

A càrrec de Jordi Cruz Mas, cuiner i xef del restaurant ABaC

17.00 / Estadi Municipal del Congost (zona annexa al Pavelló)

Manbike 3h

3 Hores de Resistència en BTT

De 17.00 a 20.00 / Centre d'Interpretació Medieval del Carrer del Balç (Baixada del Pòpul, s/n)

Vuitè aniversari del carrer del Balç

17.00 / Saló de Sessions de l'Ajuntament

Recepció dels grups participants en la XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de Manresa

Agrupación Folklórica Limonar del Llano de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La Rioja) i Casal Cultural de Dansaires Manresans.

17.20 / Vestíbul de la planta baixa de l'Ajuntament

Lliurament dels rams a la geganta, la pubilla i la gegantona

17.30 / Camp Municipal de Futbol Mion-Puigberenguer

Torneig de Futbol Interbarris Manresa 2019

17.30 - C. Gimnàstic Manresa-CE Manresa (femení)

18.15 - CE Manresa-FC Pirinaica (femení)

19.00 - FC Pirinaica-C. Gimnàstic Manresa (femení)

20.00 - Fnal Masculí 1r grup A-1r Grup BPartit 45+45

17.30 / Plaça Major

Tronada Manresana

A càrrec de Pirotècnia Tomàs

A continuació

Cercavila Popular

Recorregut: Pl. Major, c. Sant Miquel, La Plana de l'Om, c. Born, pl. Sant Domènec, c. Guimerà, pg. Pere III, c. Nou, c. Sant Miquel, Plaça Major Participants: Trabucaires del Casal Cultural de Dansaires Manresans i Trabucaires de Castellar del Riu i grups participants en la XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de Manresa: Escola de Dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresans · Agrupación Folklórica Limonar del Llano de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La Rioja)9 · Pubilla i Hereu de la ciutat 2019 · Xàldiga Taller de Festes · Geganters i grallers del Poble Nou · Colla Gegantera del Passeig Torroja de Tarragona · Geganters i grallers de Manresa · Colla Castellera Tirallongues de Manresa

De 18.00 a 00.30 / Jardins del Casino

Food & Fun

Gastronomia i diversió familiar. Food trucks amb diferents tipus de cuina, actuacions musicals, màgia, kids... Les tardes-vespres de la Festa Major en família

18.00 / Kursaal-Sala Gran

Alguns neixen estrellats

Amb Joan Pera i David OlivaresPreu: 20€ (18€ amb carnet de Galliner, menors de 25 anys i majors de 65 anys)

De 18.00 a 01.30 / MMF, Muralla Market&Food

Food Trucks i Market a la Muralla

Productes diversos es barregen amb food trucks al llarg de tota la Muralla.

18.15 / Parc de l'Agulla-zona jocs infantils

Berena i crea a l'Agulla

Taller infantil, cada dia es farà una manualitat diferent per emportar-vos mentre gaudiu d'un berenar a escollir entre tres opcions.Preu: 4,5€ (adults acompanyats gratuït). Places limitades

18.30 / Plaça Major

Arribada de la cercavila i balls populars

19.00 / Plaça Porxada

Concert de Festa Major

A càrrec de l'Orquestra Principal de la Bisbal

19.00 / Plaça Crist Rei

Back 2 Classics

Planeta Trampolí proposa un espectacle de llit elàstic fresc, porper i intim per a tota la família o el circ més clàssic es fusiona amb cultures urbanes a través del ball, la múica i l'art Turntablish.Intèrpret i acròbata: Angel de Miquel Garcia.

19.30 / Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès

20.00 / Plaça del Carme

Ball de danses d'arreu del món

A càrrec de Ball'Al Kor

20.00 / Museu Comarcal de Manresa

Descobertes. Coneix el fons ocult del museu

L'estendard de la Societat Coral Castalia. El segle XIX, Josep Anselm Clavé va fundar els cors masculins que coneixem com a Cors de Clavé per tal d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant.Presentació a càrrec d'Oriol Pérez, musicòleg i assagista. Cloenda amb l'actuació de la Coral manresana Lupulus Emsembla.

21.30 / Plaça Major

Mostra del Correfoc

Hi haurà una pantalla per poder seguir la mostra.

22.00 / Bar Plaça (pg. de Pere III, 3r tram)

Ball de Festa Major

Amb Jordi Bruch

22.00 / Quiosc del mig – Xaloc (pg. de Pere III, 1r tram)

Ball de Festa Major

Amb Jordi Soler

22.30 / El Sielu

XX Festival de Blues

A càrrec de Big Mama Montse&Sister Marion

23.00 / Plaça Porxada

Ball amb la Principal

Amb l' Orquestra Principal de la Bisbal

23.00 / Plaça Sant Domènec

Itaca Band

A continuació

Banda Neón

23.00 / Plaça Major

XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de Manresa

Amb la participació de Agrupación Folklórica Limonar del Llano de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La Rioja) i Casal Cultural de Dansaires Manresans .

24.00 / Plana de l'Om

Mon Dj

Torna a La Plana de l'Om amb els seus nous èxits.