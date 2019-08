«Els adults poden ensenyar als petits a viure bé la festa»

La Festa Major Infantil viurà aquesta tarda (19 h) a la plaça del Crist Rei una explosió de música i ball amb l'actuació dels Xiula, un quartet barceloní que des de fa set anys convida petits i grans no tan sols a passar-ho bé sinó també a compartir valors positius. L'espectacle «Donem-li una volta al cos està obert a tothom» i està pensat perquè en gaudeixen tant els infants com els adults. Els Xiula tornen a Manresa disposats a aconseguir que ningú no s'estigui quiet durant els setanta minuts de la seva actuació.



Què proposa Xiula amb el muntatge que interpretaran a Manresa?

Donem-li una volta al cos és un espectacle d'animació familiar, amb quatre músics, dos dels quals, a més, som educadors socials. Les nostres cançons tenen un rerefons educatiu i, evidentment, són festives, i volem que en el concert hi participin tant els petits com els grans.

És fàcil convèncer els adults perquè se sumin a la festa?

La nostra idea, des que ens vam constituir com a grup, ha estat aquesta. A vegades hem de fer pedagogia, hi ha zones de Catalunya on hi ha més tendència a deixar el nen al davant i quedar-se enrere a mirar el mòbil o fer altres coses. Però qui ve als nostres concerts ja sap què fem, i qui no ho sap, ho aprèn.

L'experiència és, així, més completa per a uns i altres?

Del nostre espectacle diuen que és molt transversal perquè fem picades d'ullet i bromes pensades per als adults, però el contingut dels concerts i la mirada està adreçada als infants. Tothom s'hi sent convidat.

Que els grans s'impliquin en la festa, doncs, contribueix a millorar-la?

Els adults tenen molt a ensenyar als petits: els expliquen com viure la festa de forma responsable i saludable i què significa passar-s'ho bé. Tothom pot connectar amb l'alegria i la festa. Si no hi ha aquest guiatge, quan els petits es fan grans i surten de festa reprodueixen el que veuen a la televisió o bé el que fan els altres.

«Donem-li una volta al cos» és un espectacle bàsicament musical?

Sí, tot i que també hi ha certa teatralització quan presentem les cançons, amb gags i molt humor.

De què parlen les cançons?

Plantegem qüestions i problemàtiques de la vida quotidiana com l'alimentació saludable, els polls...

Els polls?

Sí, ens agrada cantar en primera persona perquè els nens i les nenes sàpiguen què passa quan, per exemple, tenen polls. I ho desmitifiquen, els traiem de sobre la por de la vergonya. Les nostres cançons són dinàmiques i el joc del ball fa que els petits assumeixen allò que s'està dient. No fem cançons infantils de xilofons, sinó temes pop i amb altres ritmes molt dinàmics. En la dels polls, hi ha dos de nosaltres que fan de pares i es disfressen de polls.

De què més tracten les cançons?

N'hi ha una altra, per exemple, que es titula T'estimo bastant i critica l'amor Walt Disney, fantasiós i idealitzat per proposar-ne un altres més real, en el que hi ha dies bons i dies dolents.

Molta festa... i també molta reflexió per a qui pugui i sàpiga entomar-la.

Un altre tema nostre és Pantalles: expliquem que hi ha massa pantalles a les nostres vides. Les nostres cançons són per compartir, per ballar en parella, en grup. Fins i tot fem una meditació popular.

Com?

Tothom s'asseu a terra.

Doncs ja té mèrit aconseguir-ho enmig d'un concert tan festiu com el de Xiula. Parlant de pantalles... de fet, els nens són feliços amb una pilota, amb algú que els canti una cançó...

Sí, i tant. I els adults tenim la responsabilitat de saber que ells fan el que nosaltres fem. Si ballem, ballaran; si mirem el mòbil, voldran jugar amb el mòbil. De fet, a vegades ens han comentat que algunes cançons nostres els han tocat la pera perquè els han fet pensar.

Ha comentat que les cançons i els balls de Xiula contribueixen a fer que petits i grans comparteixin l'experiència. Compartir és important.

És clar! Als nostres concerts venen famílies, els pares ballen amb els fills, però també es pot ballar amb qui tens al costat, com s'ha fet sempre. Aquest és un aspecte de les dinàmiques de l'animació que nosaltres recuperem. Als pobles no passa tant, però a les ciutats costa conèixer el teu veí. Per això, en els concerts fem ballar el públic amb parelles, després en grups de quatre, de vuit... i al final es formen una rotllana. A tot el món se'n fan... és important donar la mà al qui tens al costat i descobrir-lo. No es tracta de si balles bé o malament o de si ets petit o gran, sinó de compartir.

El Barça de Guardiola va ajudar a difondre la bellesa de la rotllana.

És l'única estructura on tothom es veu les cares, ningú en queda fora, no hi ha jerarquies.

D'on surt el títol de l'espectacle, «Donem-li una volta al cos»?

En el nostre primer disc i en l'espectacle anterior, Donem-li la volta al món, proposàvem donar-li la volta a les coses, capgirar-les, mirar el món d'una manera diferent. Després, vam evolucionar aquest muntatge i vam fer el disc Dintríssim, on ens fem petits i entrem dins del cos humà. Una metàfora de la mirada interior que tots podem: d'aquí en va sortir aquest nou espectacle de carrer que portem a Manresa.

Les cançons són seves?

Sí, totes són composicions pròpies, de Xiula, peces d'un pop tranquil. No ajudem, precisament, a divulgar el cançoner popular, he!, he!, he-1...

Bé, el que fan és engrandir-lo amb les seves noves aportacions.

Sí, diguem-ho així, he!, he!, he!...