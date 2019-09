Avinyó viu la tradició, la música i l'oci

Avinyó ha donat el tret de sortida a la festa major, que s'allargarà fins dimarts, dia 17, amb propostes per a tots els públics: balls, concerts, concursos, tornejos esportius, exhibicions, cultura popular amb castellers, gegants, sardanes, també espectacles infantils, dinar popular, teatre i exposicions, entre d'altres (els actes i horaris es poden consultar a www.avinyo.cat). La programació segueix el format dels últims anys, ja que «funciona bé i no calen canvis notoris», comenta Eulàlia Gonzàlez, regidora de Cultura.

Tot i això, com a novetat, s'ha recuperat el correfoc de divendres, a càrrec de les Bèsties del Morrut, amb la intenció que tingui continuïtat en les properes edicions. També ahir, es feia l'espectacle inaugural organitzat per la comissió de festes, «un grup de joves que ha preparat un muntatge a l'estil APM, on avinyonencs responen què és per a ells la festa major», explica Gonzàlez.

Per a la regidora «és una festa que té la implicació d'entitats i de noves generacions, que evoluciona, manté els actes tradicionals, n'introdueix d'innovadors, i consolida les propostes que estan del tot arrelades».

La festa, que torna a apostar per omplir d'activitat el centre del poble, mou petits i grans, «amb ganes de sortir al carrer i passar-ho bé», apunta Eulàlia Gonzàlez, que creua els dits perquè el temps hi acompanyi. En cas de pluja, els actes a l'aire lliure es traslladaran a la pista polivalent del costat del camp de futbol.