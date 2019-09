Castells i gegants fan viva la cultura popular

La cultura popular és present a la Festa Major d'Avinyó. Els castellers alçaran un any més castells a la plaça Major, aquesta tarda a les 6. Les colles protagonistes seran els Picapolls de la Gavarresa i els Tirallongues de Manresa. A part dels castellers, els gegants i els nans d'Avinyó, amb les seves tradicionals músiques i balls, mantenen viva la part més folklòrica de la festa major. Demà, a les 12 del migdia, ballaran a la plaça Major sota l'atenta mirada d'un nombrós públic. I també diumenge, no hi faltaran les sardanes.