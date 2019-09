La comèdia es pot veure tres dies

El Grup de Teatre d'Avinyó (a la foto, assajant) programa tres

funcions de Bojos per les morenes. La comèdia es pot veure avui i demà a les 10 de la nit, en el marc de la festa major; i la tercera representació serà el diumenge 22 de setembre, a les 6 de la tarda. Totes les escenificacions es fan al Local Catalunya d'Avinyó, amb capacitat per a 250 espectadors. El preu de l'entrada és de 6 euros anticipada (es pot comprar al Casal del Passeig) i 8 euros a taquilla. Per als menors de 12 anys val 3 euros anticipada i 5 a taquilla.