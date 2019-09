La Fira de Santa Tecla divulga animals de races autòctones i activitats equines

Berga celebra demà i diumenge la fira ramadera de Santa Tecla, una mostra que vol promoure les tradicions del món rural amb activitats vinculades a la ramaderia i l'agricultura del territori, per posar en valor el potencial econòmic del primer sector berguedà. Segons la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, «el consistori vol seguir apostant per una fira de bestiar que sigui referència per als visitants que vulguin veure animals de pastura dels quals també consumim la carn».

Enguany, l'organització ha apostat per donar a conèixer els animals de races autòctones catalanes amb l'exhibició d'exemplars d'ovelles, xais, gallines, oques, vaques brunes i cavalls.

A més, destaca la participació de l'osteòpata i fisioterapeuta equina Susanne Lenk, que farà activitats de divulgació sobre l'anatomia dels cavalls i demostracions de doma natural. Es podran veure a la 1 del migdia i a 2/4 de 6 de la tarda, demà i diumenge, i demà també a les 10 del matí.

Aquestes activitats substituiran la subhasta de bestiar que s'havia fet en les dues últimes edicions de la fira, i que enguany «no es podrà realitzar per motius logístics», comenta Roser Rifà. Tot i això, està convençuda que la proposta equina serà atractiva per als visitants que acudeixin a la fira: «Serà interessant perquè podrem aprendre sobre una temàtica que no s'havia vist mai fins ara a la comarca».

L'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga ha destinat a l'organització de la Fira de Santa Tecla un pressupost de 27.500 euros, una xifra similar a la de l'any passat.