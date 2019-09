Imatge trencadora i millores de senyalització

La imatge de la fira és obra del dissenyador berguedà Salvador Vinyes (a la foto, al costat de la regidora Roser Rifà), que ha evocat la cèlebre foto dels Beatles creuant un pas de zebra a Abbey Road. És una cabra travessant un pas de vianants, «un fet poc habitual, però la Fira de Santa Tecla és el seu dia i pot fer-ho», diu Vinyes.

Enguany s'han introduït millores en la senyalització de la fira amb la instal·lació de tòtems informatius fets amb palets de fusta per millorar la senyalització de la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria i que els visitants puguin ubicar-se de manera més visual. «Tot i tractar-se d'una fira lineal, separem els espais perquè els assistents sàpiguen on són en cada moment i puguin dirigir-se al lloc on es fa cada activitat sense perdre's», comenta Roser Rifà.