La Pobla potencia els actes d'una festa major que retalla pressupost

La Fira del Bolet de la Pobla de Lillet serà un pol d'atracció aquest cap de setmana, i la festa major serà l'al·licient del cap de setmana que ve. Del divendres 4 d'octubre al dilluns 7 (festiu a la població) s'han programat activitats per a tots els públics, «pensades perquè els veïns del poble i els visitants en gaudeixin en família i amb els amics, que tots hi puguin trobar el seu espai», remarca el regidor de Festes, Roger Mateus.

El nou equip de govern ha apostat per «potenciar la festa major» però estrenyent-se el cinturó: «Hem reduït el pressupost sense que això es noti en la programació. De fet, fins i tot hem ampliat l'activitat per als nens i joves». Una festa que ha tingut algunes modificacions però que manté la música, els actes tradicionals i l'oci com a puntals. L'Ajuntament ha tingut el suport d'entitats i col·lectius per confeccionar una programació «que esperem que tingui bona resposta». Mateus agraeix la implicació del poble i fa una crida a la participació.

El tret de sortida a la Festa Major de la Pobla de Lillet es donarà divendres que ve, 4 d'octubre, amb el corretasques, la gimcana i la sessió DJ amb Afrika com a actes destacats.

El dissabte dia 5, els amants de l'esport podran participar a l'escalada ciclista a Falgars i al partit de tennis taula. També destaca l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de la població, que es farà a la tarda al pavelló. I a la nit, concert jove amb els grups Kiwi & La Tropikal Band, The Thug Life i Dj Lins. «Aquest any la Nit Jove la farem dissabte a la nit en comptes de divendres. I una altra novetat és que l'entrada serà gratuïta».

El diumenge 6 d'octubre, l'activitat arrencarà amb l'audició i ballada de sardanes de la Cobla Pirineu al pati de l'escola, «un espai a prop de la residència d'avis, perquè els residents també en puguin gaudir». A la tarda, tindrà lloc un acte de poesia i música que tancarà la ruta poètica de Joan Vi-nyoli que es podrà fer durant tres dies pels carrers del poble. I a continuació, concert de tarda i ball de nit amb l'orquestra Venus.

I dilluns, dia 7, es clourà la festa major amb espectacle infantil, sopar i ball amb Almas Gemelas.