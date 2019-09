La Pobla recupera el concurs de boletaires

És tardor. És temps de bolets. És època de mercats, fires i festes relacionades amb aquest producte. La Pobla de Lillet enceta el calendari de cites boletaires del Berguedà aquest cap de setmana amb la Fira del Bolet i del Boletaire, que com a novetat recupera el concurs de boletaires que s'havia fet anys enrere, amb l'objectiu «d'augmentar la participació popular a la fira i fomentar l'estima i el respecte pel medi ambient», diu el regidor de Festes, Roger Mateus.

Els participants s'hauran d'inscriure el mateix diumenge a partir de les 7 del matí i tindran fins a les 12 del migdia per buscar i collir bolets, principalment rovellons, a la vall de Lillet. Les cistelles de més pes tindran premis, valorats en 100, 50 i 30 euros. En paral·lel, es farà un concurs infantil de boletaires per a infants de 5 a 12 anys, acompanyats d'un adult.

Els bolets ja han començat a treure el cap i són un reclam per als turistes, «tot i que no ha començat sent una temporada esplèndida, se'n fan i atrauen visitants». En aquest sentit, Mateus espera que la festa sigui «un èxit». Tot i que s'ha mantingut l'estructura de la fira perquè «funciona bé», en destaca una altra novetat: l'Espai de Cates. Es farà demà al pavelló de la Pobla amb taller de patés (12 h), tastos de vins (18 i 19 h), de formatges (20 h) i de cerveses La Calavera (21 h). Al preu de 5 euros el taller i 10 els tastos, les inscripcions per participar-hi es podran fer demà, amb un màxim de 15 persones per sessió.

En paral·lel, per a demà s'ha programat un taller de paté de bolets; una nova edició del Vermut i Tapa't, amb cellers vermutaires de Catalunya (12 h); el tradicional concurs de plats cuinats amb bolets i el concurs infantil de cuina amb bolets, «que tenen molt bona acceptació»; també el Tast'M'Folk (19 h), amb productors locals i maridatges amb vins i cerveses, i amanit amb la banda Els Randallaires.

I diumenge, a part dels concursos de boletaires, es podrà veure una exposició micològica; participar de la cassoleta de bolets amb xarrup de Vermouth Murcarols (12 h); i de l'actuació de l'Esbart Cadí. I més tard, a partir de les 2 del migdia, gaudir del menjador del boletaire (15 euros el menú d'adult i 10 euros l'infantil).

Tots dos dies, una vintena d'artesans i productors faran parada als carrers de la Pobla de Lillet.