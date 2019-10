18 restaurants del Berguedà s'han afegit a la campanya gastronòmica i ofereixen menús del bolet

El Berguedà és terra de bolets i la tardor és l'època d'afluència de visitants a la comarca atrets per aquest producte. Una bona manera de complementar l'experiència d'anar a buscar bolets al bosc és degustant un menú gastronòmic amb els bolets com a protagonistes. Per això els restauradors ja fa anys que promouen la Cuina del Bolet del Berguedà.

La campanya gastronòmica ja està en marxa i en aquesta dinovena edició s'hi han sumat 18 restaurants que ofereixen menús cuinats amb bolets. Caneló de bolets amb beixamel, ous remenats amb gelat de moixerons, arròs de muntanya amb ceps, espatlla de xai farcida de rossinyols i rovellons, crema de bolets, croqueta de ceps, pèsols negres amb bolets, fricandó amb llenegues, magret d'ànec amb trompetes de la mort i mató amb camagrocs i mel són alguns dels plats que es poden trobar a les cartes dels establiments participants. Són restaurants de tipologia diferent i amb receptes molt variades, des de plats tradicionals i casolans fins a cuina moderna i d'autor. Els preus dels menús oscil·len entre els 25 i els 54 euros.

La Cuina del Bolet es podrà tastar fins a mitjan novembre aproximadament. «Dependrà de si la temporada de bolets s'allarga més o menys», explica Jordi Badia, membre de l'Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà. En aquests moment «se'n fan i als restaurants en tenim per fer bons plats», assegura. Reconeix que «n'han sortit menys que altres temporades però hi ha molta varietat d'espècies: rovellons, llenegues, camagrocs, fredolics...».

Els bolets són un bon reclam i un producte típic del Berguedà, però no és l'únic i per això els restauradors aprofiten aquesta campanya gastronòmica per fer «promoció i difusió de la nostra cuina. Als menús també hi són presents, per exemple, els pèsols negres, la vedella del berguedà, el blat de moro escairat o els formatges», remarca el cuiner Jordi Badia, que recorda que ara se centren en la Cuina del Bolet i després arribarà la Cuina de la Caça i la Tòfona.