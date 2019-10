Artesania i tradició al Menestral de Camps

Alimentació, artesania, demostració d'oficis, desfilada de tractors, actuacions teatralitzades i jocs infantils és l'oferta que es podrà trobar aquest diumenge a Camps. Aquest petit nucli de Fonollosa celebra la 15a edició de la Fira del Menestral, «un bon aparador per promocionar els productes artesans i mostrar tradicions i cultura», explica Ramon Martín, membre de l'Associació Cultural de Veïns i Veïnes de Camps.

Els visitants podran passejar i comprar a la seixantena de parades d'alimentació (embotits, formatges, mel, coques...) i de productes artesanals (cosmètica natural, ceràmica, bijuteria), així com conèixer de prop com es treball el cuir, la fusta o com era la feina d'un picapedrer. «I també es farà una demostració de pelar i trencar ametlles», explica Martín, una activitat «que de ben segur captarà l'interès sobretot dels més petits». Les parades obriran a les 10 del matí i hi seran aproximadament fins a les 3 de la tarda.

De manera paral·lela, s'aposta de nou per la desfilada i exposició de tractors que es va estrenar l'any passat. També es podrà gaudir de l'actuació dels trabucaires de Camps, cercavila gegantera, esquetxos de teatre al carrer i la representació de l'espectacle La força de les cireres, amb el grup de teatre Faltagent de Fonollosa. Activitats complementàries a la fira que amb els anys han anat creixent, així com els serveis. Per exemple, hi haurà zona de jocs, tallers, tómbola artesana, bar i servei de dinar amb àrea de pícnic.

La jornada de diumenge també serà una oportunitat per conèixer Camps, on en destaca la museïtzació de la necròpolis romana que es va descobrir a la plaça de la Creu, es pot visitar l'església de Santa Maria i gaudir de l'entorn natural que es respira a Camps, entre la serra de Castelltallat i la de Montserrat. «Tenim un patrimoni interessant», assenyala Ramon Martín, que fa una crida a visitar la Fira del Menestral.