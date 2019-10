La Berga Bolet programa més actes i durant tot l'octubre

Promocionar el Berguedà, divulgar el món del bolet i promocionar els establiments de la unió de botiguers de Berga (Berga Comercial). Són els objectius principals de la Berga Bolet, que enguany potencia les activitats lúdiques, culturals, gastronòmiques i solidàries i amplia el calendari. Passa d'un cap de setmana a tot un mes, amb una seixantena de propostes per a tots els públics.

És l'aposta dels comerciants de Berga «per captar l'interès de més visitants», remarca Xavi Orcajo, president de Berga Comercial. «Allargant la Berga Bolet durant tot l'octubre explotem el potencial dels bolets amb més activitats de divulgació, culturals, d'oci i culinàries. Amb la implicació dels comerços i entitats», explica.

El tret de sortida a la Berga Bolet es donarà aquest dissabte, amb el concurs de tapes com a proposta destacada. El carrer Major s'omplirà de gastronomia, música i assistents interessats a participar en aquesta i altres activitats que es faran durant tot al dia al carrer i places de l'entorn, que és on fins a l'any passat es concentrava la fira.

Enguany també es dinamitzaran altres sectors comercials de Berga: plaça de Sant Pere, dels Països Catalans i passeig de la Indústria. A cada zona s'instal·laran boscos urbans com a eix vertebrador de la Berga Bolet, i seran protagonistes d'actes per a públic familiar i també hi participaran els escolars del Berguedà.

Les activitats es repartiran de dijous a dissabte, durant quatre setmanes. Una de les novetats principals serà l'estrena del Mercat de Tardor, on es vendran bolets frescos i productes alimentaris de la comarca. Les parades s'instal·laran en diversos punts dels eixos comercials els divendres a la tarda i els dissabtes tot el dia. A partir d'aquí s'hi sumaran activitats complementàries com per exemple la Tapa Bolet, que permetrà tastar tapes elaborades amb bolets als restaurants que se sumin a la iniciativa. També en destaca el sopar solidari que es farà a final de mes per col·laborar amb la campanya Tot és possible, que recapta diners per al tractament d'una nena berguedana que té càncer.