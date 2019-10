El concurs boletaire de Puigventós reforça les activitats familiars

Berga s'endinsa en les activitats relacionades amb el món del bolet amb una nova edició del Concurs de Boletaires, que es farà diumenge al matí al pla de Puigventós (Castellar del Riu). La jornada torna a la data habitual del primer diumenge d'octubre després de canviar-ne la data el 2017 (per no coincidir amb el referèndum de l'1 d'octubre) i el 2018 (es va decidir fer-lo a final de mes per garantir més collita de bolets però va nevar i el certamen es va traslladar a Berga).

Aquest any «esperem que faci bon temps, que la gent s'animi a participar-hi i que puguem veure cistelles de bolets a Puigventós, encara que no siguin espectacularment grans perquè la temporada boletaire ha arrencat fluixa», explica Ramon Minoves, president de la Penya Boletaire. Els participants al concurs podran competir en tres categories: cistella de rovellons, de llenega negra i rovelló de més pes. A més a més, la categoria de rovellons tindrà tres subcategories (més de 40 quilos, entre 20 i 40 kg i menys de 20) per atraure el públic familiar. Minoves anima a tothom « que vingui a pesar el cistell, encara que sigui amb mig quilo o un quilo de bolets». També es farà el Concurs Infantil de Boletaires, amb diverses categories per distribuir els infants de 4 a 10 anys. Les inscripcions per als concursos tenen un preu de 5 euros i es poden fer fins demà a Confeccions Casa Fígols i Bar Sol, de Berga.

En paral·lel, i amb la voluntat de fomentar el caràcter popular i familiar de la festa, hi haurà una zona d'activitats infantils amb inflables i tallers, una mostra dedicada als productes relacionats amb el món del bolet, el Mercat Boletaire i una cursa d'orientació.



Boletaires d'honor

Cada any en el marc del Concurs de Boletaires es nomenen boletaires d'honor i enguany el reconeixement el rebran tres dones: Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat; Dolors Grau, doctora en Ciències Químiques i directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura; i Neus Camps, boletaire i alumna que va treure la millor nota a la selectivitat d'aquest any al Berguedà.



Servei de transport

Hi haurà busos al preu d'1 euro al trajecte per anar de Berga a Puigventós. El primer sortirà a 2/4 de 9 del matí i cada mitja hora. I a partir de les 12 s'iniciarà la tornada.