La incorporació d'un tast de vins a cegues és la principal novetat d'aquesta 24a edició

Les vinyes del Bages fan olor de verema. S'hi ensuma una barreja d'olor de terra, most i raïm. És el moment que toca collir el raïm perquè estigui al punt òptim per fer-ne vins i caves. La verema és la gran festa de la vinya i dels cellers, l'esforç i els anhels de tota l'anyada es condensen en pocs dies. Una època ideal per viure-la també en forma de festa del vi.

La Festa de la Verema del Bages arriba a la 24a edició amb tendència ascendent. Un dels motius és el treball dels cellers de la comarca, que genera cada cop més interès i més reconeixement de la ciutadania, que viu la Festa de la Verema com un esdeveniment únic i particularment arrelat a Artés.



Concurs de tast a cegues

Tot i que el dia fort es viurà diumenge, les propostes de dissabte a la tarda i a l vespre ja han convertit la jornada en un gran reclam. Com a novetat d'enguany, hi haurà un concurs tast de vins a cegues (19 h), dirigit pel sommelier Dami Vila. La participació serà per parelles i consistirà a reconèixer i endevinar quins vins del Bages s'ofereixen. S'haurà d'encertar observant el color del vi i tastant-lo. Segons la secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, «serà un tast ludicofestiu per apropar la cultura del vi a tothom». La iniciativa ha motivat artesencs i visitants a apuntar-s'hi i les places per al tast a cegues ja estan esgotades.



Tastos amb ritme

Els Tastos amb ritme permetran degustar una selecció de 14 vins de la DO Pla de Bages i maridar-los amb tapes gastronòmiques dels establiments d'Artés La Xicra, Al Punt, La Llosa i Pessics Pastisseria. Vins i gastronomia que s'amenitzaran amb actuacions musicals i altres propostes lúdiques que de ben segur atrauran amants del vi i públic familiar amb ganes de passar una bona estona.

Preus dels tiquets demà

Els tiquets per als tastos es podran comprar a la plaça Vella d'Artés demà a la tarda mateix. Els preus són: 7 euros per 6 degustacions de vi (aquest tiquet també serà vàlid per a diumenge), 2 euros per 1 copa de la Festa de la Verema del Bages i 3 euros cadascuna de les tapes que elaboraran els restauradors d'Artés.