Pirotècnia terrestre i cremada de la falla

Plafons de la falla d'aquest any abans de sortir de la nau on s'elaboren

La cloenda de la Festa dels Bolets es farà diumenge a la plaça de la Creu de Berga amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove (18 h) que donarà pas a un espectacle pirotècnic terrestre (20.15 h) i la cremada de la tradicional falla boletaire. Aquest any està dedicada a la cuina del bolet i té una alçada d'uns deu metres aproximadament. Com a novetat, la falla incorpora elements decoratius elaborats per infants de les escoles de Berga. En aquest sentit, cal dir que la intenció de la Penya Boletaire és poder incorporar una falla petita confeccionada conjuntament per tots els escolars.