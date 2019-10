Quinze cellers participen a la mostra

L'aroma del vi envairà diumenge la plaça Vella d'Artés, que acollirà la Mostra de Vins dels Cellers de la DO Pla de Bages i Caves d'Artés. Els visitants, que podran tastar diverses varietats de vins i acompanyar-los de gastronomia de proximitat. Al matí es podran degustar els Mossecs de Verema elaborats per Mengem Bages; i a la tarda, el tradicional pa amb vi i sucre. Tot plegat amenitzat amb música, espectacles de carrer, jocs i cultura popular.

Pel que fa als vins, hi participaran catorze cellers: Abadal, Celler Cooperatiu d'Artés-Artium, Celler Cooperatiu de Salelles, Grau i Grau, Les Acàcies, Solergibert, Sanmartí, Collbaix-Celler el Molí, Exibis, Fargas-Fargas, Heretat Oller del Mas, Mas de Sant Iscle, Sant Miquel d'Oló i Vins Colltor. I de caves n'hi haurà de Caves Gibert i d'Artium.

És una oportunitat per conèixer els vins de la zona acompanyats pels elaboradors, fet que crea un vincle de proximitat interessant entre client i productor. És un valor afegit de la mostra, un bon aparador per promocionar les varietats de la DO Pla de Bages i un espai idoni per assaborir la qualitat dels vins que s'elaboren a la comarca.



Preus dels tiquets diumenge

Els tiquets es podran comprar diumenge a la plaça Vella d'Artés. Preus: 6 tastos de vi valen 7 euros. Costa 2 euros 1 copa de la Festa de la Verema. I per a les degustacions culinàries es vendran tiquets a 6 euros per fer 4 tapes.