Martorell degusta una altra edició del VIMART

Del 27 de setembre i fins aquest diumenge, 6 d'octubre, Martorell ha viscut tota l'erupció gustativa amb el VIMART, la Fira de Vins i Caves de Martorell, emmarcada en la Festa del Roser. L'esdeveniment ha agrupat una àmplia programació farcida d'experiències gastronòmiques i activitats culturals.

Amb el Roser, la vila ha donat la benvinguda a la tardor amb una atmosfera de companyonia, a la vegada que ha reivindicat el seu passat i tradició més vinícoles. Enguany, la festivitat ha reunit noms del tall de Marc Ribas, Faemino i Cansado o Dàmaris Gelabert. A més, nombroses propostes variades han omplert els carrers i les places del municipi, que s'han impregnat de vida, germanor i bon ambient durant els dies de celebració.

Durant onze dies, el municipi martorellenc ha congregat concerts, espectacles, la Festa del Most, cercaviles, balls, propostes infantils i esportives, jornades de cinema, exposicions, exhibicions al carrer, estands gastronòmics i un llarg etcètera d'ofertes lúdiques, gastronòmiques i culturals. La Festa del Roser, centrada en l'univers de l'enogastronomia, ha tornat a portar la rauxa a la localitat. Tot plegat, gràcies a la implicació de les entitats i organitzacions que conformen el teixit de Martorell.

El resultat ha estat, una edició més, rotundament exitós: la resposta dels veïns i veïnes ha estat extraordinària i participativa, des del primer dia, aií com per part dels visitants de la comarca, la província i d'altres punts del territori català, que han volgut compartir l'experiència d'una programació eclèctica, variada i pensada per a tots els públics.

El Roser s'ha encetat amb el pregó de Marc Ribas, el famós cuiner i presentador de Joc de Cartes de TV3. A més, per la present entrega han passat artistes del tall de Damàris Gelabert, que va omplir de gom a gom la Nau #2 de Ca n'Oliveres o Faemino i Cansado, que van actuar en el marc del cicle local Monoloaddictes. També ha destacat la Festa del Most, una activitat que recupera els orígens vinícoles, la tradició i la història a través de la cultura popular.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha agraït "la participació de tot el públic que ha visitat la Festa del Roser, així com la col·laboració i feina de tots els actors, institucions, entitats, empreses i persones que han format part d'aquesta família". Fonollosa també ha celebrat "l'èxit d'assistència que ha rebut l'edició d'enguany", a la vegada que ha felicitat, en nom del consistori, "organitzadors i voluntaris".



Un brindis al VIMART



La novena edició de la Fira de Vins i Caves de Martorell ha estat present durant tota la festivitat a través de Racons del VIMART, i ha fet gaudir a un generós nombre de gent amb degustacions, tastets i experiències enològiques acompanyades de música en directe o cineclubs. El plat principal, però, ha arribat aquest dissabte 5 d'octubre, quan el VIMART ha culminat amb una gran fira que ha permès als amants del vi i el menjar gaudir d'un expositor a l'entorn de la Plaça de l'Església, posant en valor, alhora, l'atractiu gastronòmic, patrimonial i urbanístic del nucli antic del municipi. Enguany, la DO Costers del Segre ha estat la gran convidada del VIMART.