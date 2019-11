Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Avinyó



4t Christmas Market & Wine Experience. Dissabte, d'11 a 20 h, al celler Abadal, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó. Mercat gastronòmic i nadalenc amb tastor de vins, zona Gastro Bar, visites a la vinya i a la masia històrica, activitats infantils i concerts: a les 13 h, Cèlia Vila i Víctor Grané; i a les 17 h, el grup Sommeliers. Entrada gratuïta al recinte, i tastos i activitats de pagament. A la venda a www.abadal.net/market o al celler el mateix dia. Es recomana la compra anticipada.



Berga



Fira de la Xocolata i la Ratafia. Dissabte, de 10 1 20 h, al carrer del Roser, parades de productes relacionats amb la xocolata i la ratafia. A les 10 h, a la plaça dels Països Catalans, fase eliminatòria del 10è concurs de ratafia de Berga a càrrec del Casal Panxo. A els 11 h, a la plaça dels Països Catalans, espectacle de màgia Paraules màgiques, a càrrec de la Cia. Brando i Silvana. A els 12 h, al carrer del Roser, demostració de tractament facial amb xoco-coffe. A les 12.30 h, a la plaça dels Països Catalans, maridatge de xocolata i cervesa artesana. Preu: 4 euros. A les 17 h, a la plaça dels Països Catalans, taller de cuina de snacks i dolços saludables amb xocolata. Activitat per a tots els públics. De 17.30 a 20.30 h, al casal cívic, tast i degustació de ratafies comercials. Preu: 3 euros. a les 18 h, a la plaça de Sant Joan, audició de sardanes de la festa de Santa Cecília a càrrec de l'Escola Municipal de Música de Berga. Patrocinat per la Colla Sardanista Cim d'Estela. A les 18 h, a la plaça dels Països Catalans, xerrada i demostració de cuina amb tastet. De 18 a 20 h, al casal cívic, fase final del 10è concurs de ratafia de Berga i repartiment de premis. A les 21 h, al casal cívic, sopar ratafiaire solidari. Preu: 12 euros. Venda anticipada de tiquets. A les 23 h, al Casal Panxo, concert ratafiaire amb Pasqual i els desnatats. Més informació: firaxocolata.ajberga.cat.



Cabrianes



Festes de tardor. Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça del Centru, quinto de l'AMPA Els Pins. A les 20 h, al Centru, tast de música (Mon petit món, Sal i pebre i Cia. FunDanMondays Sextet) i de productes de proximitat. Preu: 15 euros. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vinya, fira amb parades de productes locals i nadalencs i vermut. A les 18.30 h, al Centru, obres de microteatre del Festival test. Entrades: 5 euros.



Manresa



Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Avui, de 19 a 20 h, al Museu Comarcal de Manresa, D'Ignasi a Ignasi (De Loiola a Domènech), xer-rada per fer un recorregut històric i gastronòmic de cinc segles a Manresa, a càrrec de Josep Huguet i Toni Massanés. Dissabte, de 12 a 14.30 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal, La cuina i el patrimoni del Camí Ignasià: paisatges, productes agroalimentaris i gastronomia, amb demostració de cuina i degustació. Hi participen els restaurants La Boscana de Bellvís, Somiatruites d'Igualada i L'Ò de Sant Fruitós. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, el mateix dia. De 17 a 18 h, a la plaça Fius i Palà, El conte il·lustrat del Camí Ignasià, amb xocolata i colç del pelegrí, a càrrec de Subi & Anna. Activitat gratuïta. De 19 a 20.30 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal, tast de vins del Camí Ignasià: paisatges, terres, música i poesia, a càrrec de la sommelier Anna Castillo, acompanyada per l'actor Ivan Padilla i la violoncel·lista Maria Coll. Entrades: 8 euros, anticipades: i 10 euros, el mateix dia.



Navàs



Navàs T'APAssiona. Fins al 24 de novembre, establiments de restauració de Navàs ofereixen una tapa amb maridatge de vi del celler Grau i Grau per 4 euros, amb productes de proximitat, locals i ecològics. Un cop timbrades les 9 tapes de l'edició d'enguany, cal entregar el llibret a l'OAC de l'Ajuntament per participar en el sorteig d'un sopar per a dues persones en el restaurant de Navàs t'APAssiona que s'esculli.



Organyà



Fira de Sant Andreu. Dissabte i diumenge, a la plaça de l'Església i de les Homilies, 28a fira d'artesania; a la plaça de l'Església, 3a mostra d'embotits del Pirineu; a la plaça de les Homilies, 25a mostra de bestiar (cavalls de sella i de muntanya, vaques brunes i frisones, oví i cabrum); a la plaça de l'Església, tallers d'oficis (ceràmica, cisteller, codonyat, forjador, pintura, teler i torner). De 10 a 14 i de 16 a 19 h, al carrer Nou, passejades a cavall a càrrec de Rocabó Natura. A la sala de les Homilies, exposició de dibuixos d'alumnes de Miret i Sans. Dissabte, de 9 a 10 h, a la plaça de les Homilies, esmorzar popular amb productes de firandà. D'11 a 14 h, al carrer Major, joc al quadrat amb La Tribu Juganera. A les 12 h, a la sala de Les Homilies, inauguració de la fira i de l'exposició del tercer concurs de dibuix infantil de la fira, amb lliurament de premis. Cercavila de la Colla de Geganters i Grallers d'Oliana. A les 13 h, a la plaça de l'Església, inauguració de l'espai de mostra d'embotits i degustació popular. A les 16 h, al carrer Major, contacontes per La Tribu Juganera. A les 17 h, al tercer pis de l'ajuntament, inauguració oficial de la Sala Xart. A les 19.30 h, a la Sala Xart, al tercer pis de l'ajuntament, presentació del llibre La frase immutable. Poemes escollits 1987-2019, a càrrec de l'autor, Vicenç Llorca, amb la introducció d'Iñaki Rubio i lectures a càrrec de Terra Escrita. Diumenge, a les 9 h, esmorzar dels participants al certamen ramader. A les 11 h, música itinerant amb el Grup Daura, duet de música tradicional format per acordió, gralla i flabiol. A les 13 h, a la zona de bestiar de la plaça de les Homilies, acte d'homenatge en memòria d'Isidre Ricart Ribot, de Cal Perna de Bor; lliurament d'obsequis als participants al certamen ramader; i cloenda de la fira. Tot el matí, al carrer Santa Maria, exposició de vehicles clàssics a càrrec del Club de Clàssics de l'Alt Urgell.



Rajadell



Festa major. Dissabte, a les 20 h, a la Sala, escape room The exam, a càrrec de Cocolisto.com. Cal confimar l'assistència: 93 836 80 26 o rajadell@diba.cat. Places limitades. A partir de les 21.30 h, a la Sala, sopar de poble amenitzat per Airin & Virgi. Cal confirmar assistència al 93 836 80 26. A les 23 h, a la Sala, Nit Jove amb la DJ Virgi Energy. Diumenge, a les 18 h, a l'església, concert de música clàssica amb Quartet Atenea, amb el rajadellenc Gil Sisquella. En acabar, coca i moscatell.