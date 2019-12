El concurs de pessebres en rep trenta

La Casa Arxiu de Gironella acollirà demà l'exposició dels pessebres que s'han presentat a l'edició d'enguany del concurs. En total són trenta treballs, pertanyents a diferents categories. Els dos millors de cadascuna tindran premi: fins a 5 anys, de 6 a 10 anys i d'11 a 14 anys. Els primers classificats s'enduran 50 euros en vals de compra a botigues de l'Associació de Comerciants de Gironella, i els segons, 25 euros en vals de compra. També hi haurà premi per al pessebre més original, el més laboriós, el més tradicional, el diorama i el millor pessebre fet amb material reciclat. Cada un rebrà també un val de 50 euros per gastar a les botigues de l'Associació de Comerciants. L'entitat, com a organitzadora del concurs de pessebres, valora molt positivament la participació: «Trenta pessebres és una bona xifra, i són treballs molt ben fets per part dels infants i joves», exposa la presidenta, Núria Masforroll, que anima a tothom a visitar la mostra en el marc de la Fira de la Puríssima: «És una activitat més de les que es programen a Gironella aquest cap de setmana. Demà, valdrà la pena entrar a la Casa Arxiu i veure els pessebres, fets amb tota mena de materials». Els premis, valorats per un jurat, s'entregaran el diumenge 15 de desembre.