L'Atlètic Gironella consolida la quina com a activitat de la Puríssima

El joc de la quina que l'Atlètic Gironella va recuperar fa dos anys es consolida com una activitat més de la Fira de la Puríssima. Enguany no es farà el mateix dia 8, sinó aquest dissabte 7.

Avui, a 2/4 de 8 del vespre al pavelló d'esports, hi haurà la presentació dels equips de futbol de l'Atlètic Gironella d'aquesta temporada. I després, a partir de les 8, començaran les partides de quina, un joc pel qual torna a apostar el club perquè té molt bona acceptació: «Agrada, és entretingut, passes una bona estona, i pots guanyar premis».

El funcionament és com un bingo en què els participants tenen uns cartrons i han d'anar marcant els números que diu la persona que fa de lloro. I completar files i cartrons sencers (cantar línia o quina) té premi. Seran regals gentilesa de comerços. I hi haurà un premi especial a l'última quina: un creuer per la Mediterrània.

Per participar a la quina es poden comprar cartrons a la llibreria Guinó, a La Llibreria o al camp de futbol, al preu de 15 euros. A taquilla, en valdran 18. I té un cost de 10 euros per als jugadors del ftubol base de l'Atlètic Gironella.

La jornada d'avui es clourà amb el Retrofest, música per al jovent al Local del Blat (23 h), organitzat per Joves de Gironella.