El patge reial recollirà les cartes

La programació de la Fira de Santa Llúcia de Sallent té en compte els infants, amb propostes dirigides als nens i nenes. Diumenge, a les 4 de la tarda, a la popularment coneguda com a plaça dels Arbres (Sant Antoni Maria Claret), la companyia La Tresca i la Verdesca representarà un dels seus espectacles d'animació.

Aquest grup aposta per muntatges de creació i per un repertori amb cançons de composició pròpia i danses de proposta participativa, per a un públic familiar.

A part de gaudir de l'espectacle, els petits prendran part directament a la fira. L'Agrupament Roques Albes tindrà parada on els grups d'infants i joves vendran productes nadalencs que han elaborat aquestes setmanes prèvies en els tallers de treballs manuals.