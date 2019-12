La Fira de Nadal de Callús tindrà vint parades i activitat infantil

Les fires o mercats de Nadal són l'aperitiu de les festes, amb ambient i activitats nadalenques que atrauen petits i grans. Demà la cita serà a Callús, amb una mostra que aplegarà vint parades d'artesania i comerç, així com també propostes infantils.

La fira es concentrarà a la plaça de l'Església, a partir de les 4. «Aquest any comencem una hora abans per aprofitar més la tarda», explica la regidora Comerç i Turisme, Mireia Lladó, que destaca l'augment del nombre de parades en aquesta edició de la fira: «Tindrem vint parades, la xifra límit que podem encabir a la plaça. L'any passat n'eren una dotzena i per tant estem molt contents d'aquest augment de participació de paradistes». N'hi haurà d'articles nadalencs, tant de decoració com de creacions per regalar; i també productes artesanals de bijuteria, moda, complements, alimentació i comerç local.

Segons la regidora Mireia Lladó, la fira és un punt de trobada per a la gent del poble i un bon reclam també per als visitants: «Funciona molt bé. Aquesta serà la quarta edició i cada any ha anat guanyat adeptes». Espera que un any més el públic respongui i la plaça de l'Església s'ompli d'ambient familiar: «És una fira per gaudir-ne grans i petits, de fet, el cagatió de l'any passat va ser èxit de nens i nenes, és un moment molt esperat per la canalla». Aquest any els infants també podran fer cagar el tió, amb el requisit, això sí, que s'han de portar el bastó de casa. Es faran tandes en el transcurs de l'espectacle d'animació infantil, que anirà a càrrec del grup Ai Carai!, com l'any passat: «Repetim companyia perquè va agradar molt. Faran un espectacle diferent del de l'any passat però també molt divertit i entretingut», comenta Lladó.

A banda de les parades i de l'actuació infantil, hi haurà xocolatada popular i es repartirà coca i mistela per als assistents. La festa s'allargarà fins les 8 del vespre i servirà per donar la benvinguda al Nadal. L'organitza l'Ajuntament de Callús amb el suport dels comerciants i les entitats del poble.