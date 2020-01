Alimentació, artesania i més bestiar que mai a Casserres

Una quarantena de parades d'artesania, alimentació, moda i complements, així com també entitats locals, ompliran demà el centre de Casserres. Com cada 5 de gener s'hi celebra la tradicional Fira de Reis, que es complementa amb la Mostra Ramadera. «Aquest any serà molt potent», assegura Josep Llorens, dels Amics Ramaders de Casserres.

Coincidint amb la desena edició, s'ha volgut apostar per donar més protagonisme a la ramaderia i s'exposaran una vuitantena de caps de bestiar: gallines, conills, cabrits, pollastres d'engreix, cavalls, ponis, porcs d'engreix i, sobretot, gran presència de bestiar boví (vaques, vedells, toros). «El sector boví hi tindrà més presència que mai. També ens agradaria potenciar el sector porcí, que és el que més abunda al Berguedà, però les restriccions sanitàries per exposar porcs ho fan més complicat», explica Llorens. Els animals seran d'explotacions de Casserres i d'altres poblacions del Berguedà i comarques veïnes.

Tant la mostra ramadera com les parades de la fira s'instal·laran a la plaça de Santa Maria, a partir de les 9 del matí. A més, algunes botigues del poble obriran portes. Segons la presidenta de l'Associació de Comerciants, Estrella Tar-rés, «és una bona manera de promocionar el comerç local, i tenint en compte que aquest any el dia 5 de gener s'escau en diumenge, és un bon dia per atraure gent de fora. A Casserres esperem una bona afluència de públic», remarca. Les parades i el bestiar seran un bon reclam, així com també l'esmorzar popular a base de tor-rada amb allioli, botifarra i cansalada. Valdrà 5 euros i els beneficis seran per a La Marató de TV3, que continua recaptant fons per lluitar contra les malalties minoritàries. Enguany l'esmorzar es farà a la plaça de l'U d'Octubre.

Un altre espai on també hi haurà activitat serà el passeig del Bisbe Comellas. S'hi exposarà maquinària agrícola, amb un augment de concessionaris que mostraran tractors, remolcs, cisternes de purins... I a partir de les 10 del matí es farà exhibició de treballs amb forja, demostració de talla amb motoserra i formació de figures de fusta, i hi haurà una vaca perquè els infants la puguin munyir. També hi haurà la presència d'EFA Quintanes, una escola familiar d'Osona que donarà a conèixer la seva oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior relacionats amb el sector agrícola i ramader.

La 25a Fira de Reis i la 10a Mostra Ramadera es clouran pels volts de 2/4 de 2 del migdia. Just abans, l'Associació de Comerciants sortejarà un o més lots de productes dels botiguers de Casserres. Durant el matí es vendran les butlletes. D'altra banda, els ramaders sortejaran un pernil, i com a novetat faran un concurs de pesar un vedell. Qui n'encerti el pes s'endurà un lot de productes valorat en 60 euros.