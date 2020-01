Montclar celebra Reis amb fira, esmorzar i motor

Montclar és parada obligatòria per a molts berguedans i visitants cada 6 de gener. S'hi celebra la Fira de Reis, que manté l'essència i el caràcter tradicional d'una mostra que té com a particularitat el fet que se celebra enmig de la natura.

Al pla de les Alzines s'aplegaran dilluns més de seixanta parades d'artesania: alimentació, decoració, moda, complements, bijuteria, estris per a la llar, eines agrícoles, antiguitats... Parades que convidaran a passejar-s'hi. I no serà pas l'únic al·licient. L'olor de les botifarres i la cansalada a la brasa, i del pa torrat i l'allioli de codony fa irresistible esmorzar tot mantenint els costums de la pagesia. Va a càrrec del Grup de Veïns de Montclar, el Club Esportiu Puig-reig i el Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, que de bon matí ja encendran les brases per poder rostir la carn i torrar el pa. A part, també es podran degustar pèsols negres de productors de Montclar. Els tiquets per a l'esmorzar valdran 5 euros.

Amb la panxa plena, es podrà gaudir de l'exhibició de motos i de la passejada de cotxes clàssics, que ja s'han convertit en activitats inseparables de la Fira de Reis de Montclar. Tal com remarca l'alcaldessa, Raquel Sala, «artesania, gastronomia i motor és una fusió que funciona molt bé, per això la fira es manté any rere any sense canvis». Té un encant especial que fa que atregui moltíssima gent: «És un espai que convida a venir a passar el matí, esmorzar, fer un volt entre les parades, comprar alguna cosa i fer petar la xerrada». Cada any hi passen unes 5.000 persones. «És una fira multitudinària que aplega cada cop més gent de fora de la comarca, i els que venen un cop solen repetir», assenyala Raquel Sala. Alguns opten per arribar-hi caminant o cor-rent, altres en bicicleta o en moto, i molts ho fan en cotxe, amb un aparcament habilitat per als vehicles.

Si no plou, de ben segur que la Fira de Reis de Montclar serà un èxit i farà créixer durant un matí els habitants d'aquest municipi berguedà de poc més de cent habitants. La cita és aquest dilluns, dia 6, des de primera hora del matí i fins pels volts de les 2 del migdia.