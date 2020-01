L'espectacle eqüestre de la Corrida és un atractiu més per als visitants, per la seva bellesa i per la lliçó de confiança entre el genet i el cavall. Es farà demà, a la 1 del migdia, a l'avinguda 1 d'Octubre, i anirà a càrrec del reconegut ensinistrador Miron Bococi. Farà una demostració de doma natural basada en l'estreta relació de l'home i els cavalls en plena llibertat, i una exhibició de volteig.