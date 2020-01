El fred previst per a aquests dies (és la Setmana dels Barbuts i la saviesa popular diu que sol ser la més freda de l'any) no espanta els organitzadors de la Corrida, que esperen que la festa sigui un èxit. «El cap de setmana de la Corrida, especialment diumenge, ens visita molta gent. Els carrers s'omplen. El poble es col·lapsa», comenta Joan Soler, president de la Comissió de la Corrida. La Corrida infantil; l'espectacle de doma natural i volteig; la cercavila de carruatges, cavalls, rucs, mules, ponis; la mostra d'elaboració d'embotits; les curses de cavalls; i el joc de les cintes són un gran reclam per als visitants. És una oportunitat per conèixer uns tres tombs o festa de Sant Antoni Abat diferent, «amb personalitat pròpia». Joan Soler remarca que «és una festa emblemàtica, la gent de Puig-reig ens l'estimem molt i per això fem esforços per potenciar cada any la Corrida».

A part de les propostes relacionades amb els cavalls, al llarg del cap de setmana es programen activitats molt diverses, per a tots els públics i edats: cuina del porc amb food truck i música en directe, ball amb DJ Simmons, raid social amb un recorregut de 20 quilòmetres, passejades amb ruc per a infants, concursos, tómbola benèfica contra el càncer, tamborrada, sardanes i ball amb Solistes Duet (vegeu tots els actes i horaris a la contraportada d'aquest suplement especial).

El pressupost de la festa se situa entre 35.000 i 40.000 euros. L'organització és a càrrec de l'Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de la Corrida, amb la col·laboració de nombroses entitats.