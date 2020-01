Uns quaranta carros i més de cent animals desfilaran a la cercavila de diumenge

La cercavila de cavalleries i xar-rets de diumenge al matí (11.30 h) és l'acte central de la festa de la Corrida de Puig-reig. Cada any té una alta participació de carruatges, cavalls, genets, mules, traginers, rucs i ponis, que desfilen pels carrers del centre del poble sota l'atenta mirada dels assistents. La cercavila aplega nombrosos visitants atrets pel món del cavall. Enguany s'hi podran veure més d'un centenar d'animals i uns quaranta carruatges.

Durant la cercavila també es podrà veure el jocs de les cintes, el tret característic que distingeix la Corrida d'altres festes de Sant Antoni. Davant del Cafè Nou, els genets mostraran les seves habilitats per pescar amb un punxó les anelles col·locades en alçada i subjectades per cintes.



Carro dels Tastets

El Carro dels Tastets, que es va estrenar l'any passat, es torna a sumar aquest any a la cercavila fent el mateix recorregut que les cavalleries però amb una finalitat clara: vendre els 400 tastets o espetecs que s'elaboren per a l'ocasió. L'any passat, aquesta iniciativa va ser un èxit, tal com recorda el president de la Comissió de la Corrida, Joan Soler: «Vam vendre 200 tastets, per això aquest any els dupliquem. És una bona manera de promocionar l'embotit».



Curses de cavalls

Les curses d'animals són un altre dels atractius de la festa. La 25a edició del Memorial Francesc Lladó es farà diumenge a 2/4 de 4 de la tarda al circuit ubicat al costat del camp de futbol. Hi participaran rucs, ponis, cavalls encreuats, pura raça àrabs i pura sang anglesos. L'organització repartirà fins a 2.000 euros en premis i s'hi esperen uns 25 participants de diferents categories.