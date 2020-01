Els actes culturals són el plat fort de la festa major d'hivern de Sant Vicenç

La diada de Sant Vicenç (22 de gener) donarà el tret de sortida a la festa major d'hivern de Sant Vicenç de Castellet. Des de dimecres fins diumenge dia 26 s'han programat una quinzena d'actes per a totes les edats. En destaca l'aposta per la programació cultural amb teatre, música i cinema, entre altres propostes. Segons el regidor de Cultura, Jordi Palma, «hem potenciat els espectacles teatrals dins d'una programació que, tot i que segueix un format molt similar al dels últims anys, conté una gran dosi de cultura». D'aquesta manera, remarca Palma, «contribuïm a fer que la cultura estigui viva. Els actes de la festa major d'hivern són un reflex de l'activitat cultural que tenim a Sant Vicenç de Castellet».

En l'apartat de teatre destaca la representació de l'obra Això no és vida, del grup local Cul-i-Seu, que es podrà veure el dissabte 25 de gener (20 h) i el diumenge 26 (18 h). Les funcions es faran al teatre Societat Coral L'Estrella i les entrades anticipades (soci 8 euros, no soci 10 euros) es poden comprar a Jordi Largo, F0tògraf.

Una altra oferta teatral és la del divendres 24 amb la preestrena a Sant Vicenç d' Un encuentro sobrenatural (20.30 h a l'auditori). És una comèdia de misteri amb Roger Pera, obra de l'autor santvicentí Joaquim Bundó. L'entrada anticipada costa 12 euros i es pot comprar a La Dolceria.

La música és un altre ingredient de la festa major d'hivern de Sant Vicenç. Divendres que ve, el jovent podrà gaudir de l'actuació de Dalton Bang i ballar a ritme de DJ, a la Sala de Cal Soler (23 h).

I dissabte amenitzarà la nit l'orquestra Gira-sol. Es podrà sopar i ballar per 10 euros, a la Sala de Cal Soler.

Altres propostes destacades són les dirigides al públic infantil i familiar, com el correfoc i la pel·lícula El rey león. «Hem pensat en tots els públics perquè tothom pugui gaudir de la festa. Esperem que sigui el màxim de conconcor-reguda», remarca el regidor Jordi Palma, que recorda que per aquesta data al poble es manté una tradició molt dolça: la mola. Aquest pastís típic del dia de Sant Vicenç (festiu al poble) té forma de mola o roda d'esmolar i està fet amb pa de pessic farcit de nata o crema, amb cacau i granet d'ametlla per sobre.