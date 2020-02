Les dates de les diferents festes i fires que es celebren a la Catalunya Central aquest any

A la Catalunya Central hi han festes i fires molt variades i per a tots els públics, on pots visitar un munt de parades o activitats lúdiques que pots fer en família o amics. Segur que tothom té un dia marcat amb un d'aquests dies ja que s'ho pot passar molt bé. Són festes emblemàtiques i molt reconegudes per cada municipi que hi participa en elles.

A continuació és podran veure les diferents festes i fires que hi han i en quin dia escauen:

La festa del Trinxat de Puigcerdà el 29 de febrer.

La fira de Maig de Berga es celebrarà els dies 1 i 2 de maig.

La fira de Sant Isidre de Solsona caurà els dies 9 i 10 de maig.

La fira de l'Ascenció de Manresa serà el dia 10 de maig.

L'Expobages el 16 i 17 de maig.

La fira de Santa Tecla de Berga serà els dies 19 i 20 de setembre.

La fira Mediterrània de Manresa es celebrarà durant els dies 15, 16, 17 i 18 d'octubre.

La fira Medieval de Súria caurà en els dies 7 i 8 de novembre.

La fira de Sant Andreu de Manresa serà els els dies 27, 28 i 29 de novembre.