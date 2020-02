Tradicions i arròs fan xup-xup a Bagà

Bagà repartirà demà, diumenge, unes 2.500 racions d'arròs. És la previsió dels organitzadors de la Festa de l'Arròs, que abocaran, com cada any, 250 quilos d'arròs a la paella i quilos i quilos de musclos, sípia, llagostins, gambes, botifarra, costella, cansalada, pollastre, conill, pèsols, tomàquets, pebrots i cebes. Tot plegat anirà fent la xup-xup en una paella gegant de gairebé 3 metres de diàmetre, sota el control dels cuiners Manel Nieto i Lluís Esparbé, i davant l'expectació de desenes de persones que controlaran la cocció de l'arròs. Cap a 2/4 de 2 del migdia estarà a punt per servir a tothom qui en vulgui, gratuïtament.



La cocció de la paella farà que la flaire del sofregit arribi a molts racons de la vila de Bagà, on durant tot el matí hi haurà activitat. Una quinzena de parades s'aplegaran a la plaça Raval i a la plaça Catalunya en la fira de productes artesanals alimentaris. Hi haurà embotits, formatges, coques, melmelades...

D'altra banda, els aficionats a les plaques de cava podran participar a la 6a Trobada de la Festa de l'Arròs, organitzada per l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Bagà.

Altres propostes tradicionals i folklòriques complementaran la jornada de demà amb la cercavila amb els gegants i els grallers de Bagà i l'actuació de l'Esbart Cadí, amb balls tradicional i el típic Ball Cerdà.

Tradició, oci i gastronomia es donen la mà per fer lluir un any més la Festa de l'Arròs, que atrau nombrosos baganesos i visitants. El segon diumenge de febrer és una data que molts ja tenen marcada al calendari i si fa bon temps la participació és alta: «És una festa molt concorreguda, atrau molta gent de la població i de fora. Val la pena conèixer-la i és una oportunitat per descobrir racons de Bagà molt interessants», explica la regidora de Festes, Pilar Grille.

El sector gastronòmic de Bagà aprofita la Festa de l'Arròs per presentar propostes alternatives per degustar paella. En la segona edició d'aquesta iniciativa, set restaurants oferiran demà menús amb l'arròs com a protagonista. Són el restaurant Ca l'Amagat, l'hostal Cal Batista, l'Englantina, el restaurant Clàudia, el Niu Nou, el càmping Bastareny i el Santuari de Paller. Els comensals que estiguin interessats a dinar en un d'aquests establiments hi han de fer reserva prèvia. Els preus d'aquests menús especials oscil·len entre els 15 i els 30 euros.