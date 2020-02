La cavalcada dels Traginers aplegarà 35 carruatges i més de 200 animals

Balsareny s'omple de festa, història, tradició, cultura i música amb motiu dels Traginers. Des d'avui fins diumenge, la població recorda un dels gremis que van tenir més importància a la zona: els traginers, que amb mules, ases o cavalls vorejaven el riu Llobregat per transportar mercaderies.

La programació és extensa i amb propostes per a totes les edats (vegeu actes i horaris a la pàgina següent): taverna i rebost del traginer, actuacions musicals, grups folklòrics, correfocs, àpats com el sopar Matalarasca o la Tor-rada (esmorzar de forquilla), demostracions d'elaboració artesana del porc i de ferrar un animal, mercat del traginer, concurs de fotografia, desfilades de bestiar equí amb carruatges i traginers, i curses de cavalls.



Cavalcada del diumenge

Trenta-cinc carruatges, una trentena de traginers i més de dos-cents caps de bestiar (cavalls, mules, ases, rucs i ponis) desfilaran diumenge pel centre de Balsareny. En aquesta edició hi participarà un dels carruatges més grans de Catalunya, el Carro de Valls, tibat per cinc cavalls. «És espectacular i no passarà desapercebut», assegura Xavi Vall, de la comissió de la Festa dels Traginers.

La cavalcada del diumenge al matí ha anat guanyant poder de convocatòria, «té la participació de moltíssima gent, és un acte molt lluït i que atrau molt públic, de Balsareny i de tot Catalunya», remarca Vall.

En la comitiva no hi faltaran trabucaires, geganters, grallers, hereus i pubilles, la banderera Elena Permanyer, els nuvis i el traginer d'honor Jaume Artigas, entre d'altres.



Canvi de recorregut

Una de les novetats d'aquesta edició és el canvi de recorregut de les cavalcades (la dels joves del dissabte i la del diumenge). Els participants no passaran pels carrers del nucli antic, estrets, amb pendent i amb girs complicats per reforçar la seguretat. Desfilaran per carrers més amples i plans, i com sempre sortiran de la rotonda on s'entrecreuen el carrer Carrilet i la carretera de Moià, que és per on enfilarà la cavalcada fins a la car-retera de Manresa. Un cop allà, es faran dues voltes al quadrant que formen les carreteres de Manresa i Berga i el carrer Travessera, limitat als dos extrems pels carrers Barcelona i la Costeta (a la Cavalcada Jove es farà una única volta). La benedicció que es feia davant de l'església ara farà davant la Tor-rada del Traginer del carrer Travessera.



Casament fictici

La Festa dels Traginers acull cada any amb una desfilada nupcial. Els nuvis no seran reals. El 2017 es va casar una parella durant la festa i el 2018 també, però l'any passat el casament ja va tornar a ser fictici, com antigament. La comissió organitzadora de la festa lamenta que aquest any tampoc s'hagin pogut trobar candidats, ja que la voluntat seria continuar fent els casaments reals, «perquè aporten un element d'autenticitat a la tradició».



Curses de cavalls al castell

Les curses de rucs, ases, ponis, mules i cavalls del diumenge a la tarda són un al·licient de la Festa dels Traginers de Balsareny. En total n'hi participaran més d'una cinquantena i centraran l'atenció de moltes mirades mentre corren per la pujada del castell.

La Festa dels Traginers va ser declarada d'interès turístic nacional l'any 1970, i Festa Tradicional d'Interès Nacional l'any 1999.