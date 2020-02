Cinquanta anys del concurs de fotografia

Les fotos són el testimoni gràfic de la transformació i l'evolució de la Festa dels Traginers de Balsareny, que disposa d'un fons de 849 imatges arxivades i digitalitzades. És el llegat del Concurs Nacional de Fotografia, que enguany arriba a la cinquantena edició. Per aquest motiu, l'organització treballa en l'edició d'un llibre. El fotògraf Jordi Sarri, responsable del concurs, comenta que «estem en converses amb l'Ajuntament per si podem tenir alguna subvenció econòmica per tirar endavant aquest projecte». La intenció és publicar el llibre de fotos a final d'aquest any o principis del que ve.

L'alt poder de convocatòria i la qualitat de les imatges que s'hi presenten, fan que el certamen sigui un referent. «És dels pocs que perduren tenint una temàtica marcada que t'obliga a assistir a la festa, i que demana la foto impresa», diu Sarri. Es mostra molt satisfet de la trajectòria del concurs de fotografia, del volum d'imatges que es reben (l'any passat en van ser 270) i de la varietat de moments que plasmen els participants. Aquest any tindran un handicap: «Amb el canvi de recorregut, els traginers passaran per carrers que no tindran tan encant com els del nucli antic o la plaça de l'Església». Però està convençut que el nivell serà alt i el jurat (guanyadors de l'edició passada) no ho tindrà fàcil. Les fotos d'aquest any i les premiades el 1971, 1972 i 1973 es podran veure demà i diumenge a l'exposició antològica (local plaça de la Mel).



Com participar al certamen

Les imatges s'han de presentar amb paper fotogràfic o fine art a l'ajuntament de Balsareny fins al 3 d'abril. El veredicte dels premis es farà públic el 5 d'abril. I els premis s'entregaran el 16 d'abril a les 11 del matí a la Sala Sindicat, on s'exposarà una selecció de fotos els dies 24, 25 i 26 d'abril, coincidint amb la Festa Major de Balsareny.