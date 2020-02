La festa reivindica la dona traginera

Balsareny reivindicarà la dona traginera en aquesta 77a edició de la festa. Per primera vegada a la història la banderera serà una dona. Es tracta d'Elena Perma-nyer, nascuda a Barcelona el 1956, molt vinculada a la festa. Viu a la capital catalana però la seva infància va estar lligada a Les Collades, un mas que va comprar la seva família i on passava els estius i els caps de setmana. D'aquí el seu vincle amb Balsareny. Explica que no es perd cap festa dels Traginers: «No visc a Balsareny però hi tinc el cor. Per això per a mi és un orgull ser la banderera d'enguany. Estic molt agraïda», remarca Elena Permanyer.

La dona també és protagonista del cartell i del programa de la festa, amb una imatge d'una traginera guiant un cavall amb la seva càrrega. «Les dones tragineres també tenien una paper destacat, i és una manera de retre'ls homenatge», explica Dafne Molina, de la comissió dels Traginers. El gremi dels traginers va ser un dels que van tenir més importància a la zona. Amb mules, ases o cavalls vorejaven el riu Llobregat per transportar mercaderies entre la Catalunya Central i el Pirineu.