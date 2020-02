Berga afronta el Carnaval més saludable amb controls d'alcoholèmia

L'Ajuntament de Berga s'ha proposat fer d'aquest Carnaval una festa el màxim de saludable possible. Per això, enguany introdueix dues noves mesures: es faran controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles que participin a la rua i també ha recomanat als participants que no fumin.

Els controls els faran agents de la Policia Local a la sortida de la rua que tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda des de cal Tonillo, al carrer del Roser. El govern de la ciutat ha pres aquesta mesura per la necessitat de «vetllar per la seguretat» dels participants i fomentar una festa saludable, segons la regidora de Festes, Roser Valverde. La rua, en la darrera edició de la qual hi van participar una vintena de carrosses i que va aplegar 1.500 participants, «és un moment de la festa en el qual es concentra molta gent», ha indicat la regidora Valverde. La gresca i disbauxa pròpia d'una celebració com el Carnaval «porta que hi hagi més consum d'alcohol». D'aquí que s'hagi optat per fer aquests controls per primera vegada.

A més, aquest any es tornarà a repartir aigua i fruita entre els participants a la plaça Miquel Martí i Pol, durant el recorregut. I al ball de nit hi haurà una barra on es dispensaran begudes sense alcohol. Així mateix hi haurà un punt lila per evitar les agressions sexistes durant la festa, com ja s'ha fet en altres celebracions com la Patum, per exemple.