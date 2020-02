Les botigues de teixits noten un increment de les vendes de teles per Carnestoltes

Tul, feltre, llana, pèl i lluentons. Són alguns dels materials que més venen les botigues de teixits pels volts de Carnaval. Una bona època per a aquests establiments per fer calaix amb el pas d'escoles, comparses i grups reduïts que es volen crear la disfressa. Els venedors afirmen que els darrers anys el reclam de les teles per Carnestoltes ha crescut i ho atribueixen a la tendència de buscar disfresses més personalitzades i fora del catàleg.

«El Carnaval s'ha convertit en el Sant Jordi de les botigues de teixits», afirma Miquel Argelich, al capdavant de l'establiment Selecció del retall de Manresa. «Els participants en les rues de Carnestoltes volen sorprendre amb disfresses diferents que recordin un personatge famós, un fenomen social o un objecte quotidià, com una llauna de cervesa. Però aquest estil de disfresses no les troben a les botigues», destaca Argelich. També considera que molts decideixen crear la disfressa «perquè és una experiència divertida que forma part de la festa».

A la botiga Casa dels trossos de Manresa també detecten un creixement de les vendes durant el mes de febrer. Carme Currius, al capdavant del negoci, explica que les escoles, les grans comparses o les colles més petites passen per la botiga a buscar els retalls de roba per a la disfressa. «N'hi ha que cusen els teixits, com una comparsa que anirà de la pel·lícula Shrek, d'altres que enganxen la roba com poden amb cola calenta, i alguns que només es vesteixen amb algun detall acolorit», afirma. Carme Currius considera que s'està recuperant l'afició per aprendre a cosir per poder lluir una bona disfressa per Carnaval.

Qui fa anys que cus és la modista Lourdes Llordella, que s'encar-rega de teixir les bates tradicionals del Carnaval de Solsona des de fa dècades. És una de les poques ciutats on les disfresses es continuen fent de forma manual amb les mans de modistes. Llordella calcula que fa unes quatre-centes bates noves cada any. «Els joves formen la seva comparsa amb la colla d'amics i volen tenir la bata que els distingeix», explica. Abans les bates eren de color negre, «però amb els anys han anat guanyant color i formes», descriu.

També hi ha qui les pinta, com l'artista Anna Terricabras, que té un taller on perfila sobre les bates els gegants de la ciutat, els globus i els noms dels infants del municipi que volen personalitzar-se la bata.