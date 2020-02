Un Carnaval amb personatges de pel·lícula

Personatges com la princesa Elsa de Frozen, Aladdin o el Xèrif Woody de Toy Story es passejaran pels carrers acolorits de Carnaval aquest cap de setmana acompa-nyats d'altres protagonistes més foscos com el pallasso macabre de Joker, la bruixa de Maléfica o els atracadors de la sèrie espanyola La Casa de Papel. Les disfresses inspirades en els personatges de les pel·lícules i les sèries més populars són les grans triomfadores d'aquest Carnestoltes. Els responsables dels establiments de Manresa que es dediquen a la venda de complements de festa apunten que, dins el món de la disfressa, les modes també són passatgeres i cada vegada es busquen més les peces connectades amb l'actualitat cultural, social o política.

«Convertir-se per un dia en el protagonista de la pel·lícula o la sèrie estrella del moment és una idea que atrau», afirma Sandra Muñoz, al capdavant de l'establiment La Traca de Manresa. A diferència d'anys anteriors en els quals predominaven les disfresses vinculades a l'actualitat política, «enguany els aparadors són plens de personatges que apareixen a la gran pantalla», apunta. «Molts infants demanen el vestit de la princesa de Frozen; els adolescents, el vestit vermell i la careta de Salvador Dalí de La Casa de Papel; i els adults, la disfressa del pallasso que interpreta Joaquim Phoenix a Joker», explica.

Al darrere del taulell de la botiga Party Fiesta, Xavier Amer també confirma l'auge en les vendes dels vestits inspirats en els personatges de films i sèries televisives. Destaca que les vendes dels pijames amb formes d'animals s'han desinflat aquesta temporada. «En aquest sector, les modes també són passatgeres», afirma. Però reconeix que hi ha excepcions. Els herois de Marvel, el Mickey i la Minnie Mouse, els vestits de xarleston o cantants com Michael Jackson i Elvis Presley s'han convertit en disfresses clàssiques que es continuen mostrant pels car-rers festius de Carnaval cada any.

«Pirates, bomberes, doctors o índies també són disfresses clàssiques que continuen vigents», explica la propietària de La Gresca de Manresa, Núria Gómez. Després d'una dècada venent disfresses, remarca la forta influència de la cultura audiovisual a l'hora de decidir el model. Fins al punt que quan compra l'estoc de Carnaval, sis mesos abans, es guia per les pròximes estrenes al cinema i a les plataformes digitals. La mestressa de La Traca, Sandra Muñoz, manifesta que, avui en dia, orientar-se a través del catàleg és un risc perquè sovint queda obsolet. «La tendència és disfressar-se sobre temes vinculats a l'actualitat. Estic segura que a Internet ja hi ha disfresses vinculades al coronavirus o al satisfyer que encara no són ni a les revistes ni a les botigues», explica.

En aquest sentit, els responsables dels establiments de disfresses noten un lleuger descens en la línia de vendes. «Abans la campanya de Carnestoltes durava un mes llarg, en canvi ara s'ha escurçat a una setmana perquè molts adolescents opten per comprar a les botigues en línia», lamenta Xavier Amer, de Party Fiesta.

En la mateixa línia, Núria Gómez destaca que, en els darrers anys, han desaparegut diversos comerços de la comarca vinculats al Carnaval com ara La Festa de Manresa o la Utopia de Sallent, que ara és una llibreria. També denuncia que sovint la botiga es converteix només en un emprovador de la disfressa i després la compra es realitza a través dels portals digitals.

Malgrat l'aparició d'una nova competència, els botiguers asseguren que la disfressa s'està introduint en altres celebracions com la revetlla de Cap d'Any o els aniversaris temàtics. Xavier Amer assegura que «el Carnaval és l'època forta, però hi ha moviment de disfresses tot l'any. Cada vegada hi ha més adults que se sumen a la festa. Sigui amb una disfressa elegant o amb quatre complements, volen gaudir de la festa».