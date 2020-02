El concert de Miki Núñez, la gran aposta musical del Carnaval de Solsona

Miki Núñez és el cap de cartell de la programació musical del Carnaval de Solsona. El terrassenc, darrer representant espa-nyol al festival d'Eurovisió, és un artista prometedor de l'escena musical actual i un dels cantants més populars del moment a Catalunya (encapçala el rànquing dels Premis Enderrock per votació popular juntament amb Oques Grasses, Ginestà i Rosalía). El jove Miki Núñez interpretarà temes del seu àlbum Amuza, com ara Escriurem, Per tu, Celébrate i Apaga la Luz, entre d'altres. El concert es farà dissabte a la nit, a les 2 de la matinada, a la Sala Polivalent de Solsona.

Els cardonins Strombers i el grup barceloní de versions Bossonaya també pujaran a l'escenari de la Sala Polivalent dissabte.

L'agenda de concerts arrenca ja avui, a la 1 de la matinada amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, DJ's Puxi i Randy. I demà, divendres, actuacions de la Quinta, Nativa i DJ Erika, a 2/4 de 2 de la matinada.

També hi haurà actuacions dilluns al sopar de comparses (22 h), amb DJ Carnestoltes, Vizuri i PD Yu; i dimarts 25, amb la Tropical i l'Orquestra Solsona 70, que alguns antics membres faran reviurà la nit del ball de disfresses.