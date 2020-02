Sallent vetllarà durant la rua pel consum responsable i per evitar conductes de risc

Sallent incrementarà enguany les mesures de prevenció, atenció i assessorament entre el públic assistent a la rua de Carnaval de dissabte per mirar de minimitzar el màxim el consum d'alcohol i evitar agressions sexistes i altres conductes de risc, especialment entre els joves. L'Ajuntament, El Carrilet (que és l'entitat organitzadora), l'Agència de Salut Pública, l'EAP de Sallent i la Policia Local han treballat conjuntament en una campanya d'accions prèvies i altres de pensades per al dissabte de Carnaval amb l'objectiu de preservar i generar espais d'oci saludable en l'acte de més afluència. Ahir se'n van donar a conèixer els detalls.

La rua d'enguany tindrà la presència d'una vintena de joves, prèviament formats, que es distribuiran per grups i intervindran abans, durant i després de la cercavila amb accions encaminades a fomentar el consum responsable i la bona conducta entre el públic més jove, tant si participa a la rua com si fa d'espectador. Es tracta dels Àngels de Nit, que tindran presència al carrer entre les 4 de la tarda i les 9 del vespre «amb l'objectiu de detectar i minimitzar les possibles conductes de risc i fomentar els hàbits saludables», apunta la tècnica portaveu de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Sallent, Sílvia Canals.

A primera hora de la tarda el grup es concentrarà a l'accés del Pont Nou per informar la gent a mesura que vagi arribant en matèria de prevenció i bona conducta, i si convé també es repartirà aigua i galetes gratuïtament entre els joves. Una tasca que després s'expandirà per diversos punts al llarg del recorregut, i també en acabat, quan els Àngels de Nit es dividiran en dos grups que faran una batuda amb especial atenció en espais externs «on sabem que sovint es concentren joves acabada la rua, i a qui es convidarà a traslladar-se a la zona de la plaça Catalunya on hi haurà l'ambient centralitzat». En aquest sentit, el parc municipal estarà tancat a partir de dissabte a les 3 de la tarda i fins l'endemà després que s'havia convertit en un d'aquests punts de confluència de joves.

Els Àngels de Nit també faran difusió del punt lila que hi haurà instal·lat al recinte de l'hospital de campanya de la plaça Catalunya, amb professionals de l'entitat Filagrana, que assessoraran i actuaran davant de possibles casos d'assetjament, abús o agressions sexistes en l'espai públic. Aquest punt lila serà obert entre les 8 del vespre de dissabte i les 6 de la tarda de l'endemà, i també hi haurà un servei d'atenció telefònica per atendre casos similars.

Per altra banda, durant la rua es desplegarà el dispositiu de seguretat habitual, amb tota la plantilla de la Policia Local completa (d'onze agents) a la qual se sumaran els Mossos d'Esquadra.



Ja s'ha fet treball preventiu

A més de les accions previstes per a la rua de dissabte, Sallent ja ha treballat en altres mesures preventives també amb l'objectiu de fomentar els bons hàbits.

D'una banda, s'ha instat bars i establiments a controlar la venda de begudes alcohòliques a menors, i se'ls ha entregat cartells informatius perquè els posin de forma visible als seus locals com a campanya de conscienciació. També se'ls ha convidat a servir les begudes amb gots de plàstic per evitar incidències i lesions amb vidres durant la rua.

Així mateix, membres del Car-rilet i col·laboradors han rebut formació específica per gestionar les barres de venda de begudes durant el Carnaval.