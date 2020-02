«El setembre comencem a moure fils per preparar la disfressa i la carrossa»

Un pallasso amb els cabells vermells despentinats, la cara pintada de blanc i una dentadura ferotge. És el protagonista de la pel·lícula de terror IT d'Andres Muschietti, estrenada el setembre del 2017. Aquest personatge regnarà en una de les carrosses de la rua de Carnaval de Santpedor dissabte a la tarda. Una comparsa formada per trenta persones s'ha inspirat en una de les històries més terrorífiques de la gran pantalla.

Són els membres de la penya Baby Boom de Santpedor, que participen al Carnaval del poble des de fa més d'una dècada. Al llarg d'aquests anys, han dedicat la disfressa a altres pel·lícules com Avatar i Peter Pan. «Busquem idees que ens permetin jugar amb el vestuari i el maquillatge», destaca Carles Sellarès, un dels integrants. Explica que enguany han decidit guarnir-se d'un personatge de terror «que també ens dona força joc». Normalment, s'encarreguen ells de dissenyar la disfressa, «però aquest any vam triar la temàtica amb poc marge i vam decidir comprar-la», destaca M. Alba Claret, una altra participant.

Malgrat començar els preparatius més tard, a final de setembre de l'any passat ja estaven rumiant idees per al Carnaval d'enguany. «Preparar la carrossa és el que comporta més feina», afirma Joan Marín, un dels membres de la colla. Folrar el carruatge amb fusta, dissenyar els decorats, preparar el confeti, escollir la música... «són tasques que fem entre tots. Som una colla d'amics i ens sentim implicats en aquesta festa», destaca David Casanovas, que també forma part de la penya.

Com a portaveus de la colla, els quatre membres entrevistats destaquen que són les colles les que tiren endavant el Carnestoltes de Santpedor. «Durant els últims anys està agafant embranzida, espero que dissabte llueixi com els altres anys», comenta David Casanovas. Explica que anys enrere les comparses del poble es preparaven la festa d'una forma admirable. «Recordo un grup que es van disfressar d'esquimals i van anar a buscar neu al Pirineu per cobrir la car-rossa amb neu natural», remarca. Tots quatre afirmen que la continuïtat de la festa depèn de les noves generacions.