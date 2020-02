Balsareny incorpora novetats a la festa, demà

El febrer sol ser fred però el Carnaval és una festa càlida. A més, per a aquest cap de setmana la previsió meteorològica és bona i això serà un punt a favor perquè petits i grans surtin al carrer. La condició és deixar a casa la vergonya i desinhibir-se, omplir els pobles de color i diversió. Què hi trobarem demà a Balsareny? «Esperem que molta participació i bon ambient» respon el regidor Dani Obiols, que afegeix la voluntat de l'equip de govern de potenciar el Carnestoltes i fomentar la participació. Per això, la programació incorpora propostes innovadores.

El Carnestoltes de Balsareny es caracteritza pel seu caire familiar, amb la participació de moltes famílies amb nens. Tal com explica Dani Obiols, «fem actes pensats per al públic familiar, perquè en puguin gaudir tant els adults com els nens, així com també colles de jovent». Diversió intergeneracional. Aquesta és la idea del Carnaval de Balsareny, que té com a acte principal la rua del dissabte a la tarda. Demà, a 2/4 de 6, concentració a la plaça de la Mel, on hi arribarà la reina Carnestoltes i s'iniciarà la cercavila. Com a novetat, just abans de la rua les comparses participants es podran inscriure per optar a premis i fer proves divertides com ara descobrir el personatge infiltrat al sopar popular, o bé cantar una cançó al karaoke del ball de Carnestoltes.

La rua recorrerà el centre de Balsareny i acabarà amb el pregó a la plaça Roc Garcia, on hi haurà ball de confeti, que és una altra novetat. Servirà per obrir la gana per al sopar que es farà el Sindicat (cal comprar tiquet a l'Ajuntament. Preu: 14 euros el menú d'adults, i 9 l'infantil). Durant el sopar «hi haurà actuació sorpresa», diu Dani Obiols. I a 2/4 d'11 de la nit, ball amb DJ i entrega de premis a la comparsa més divertida (val de 100 euros per gastar a les botigues, bars i restaurants de Balsareny), la més treballada (també un val), la més jove (una entrada al SonaB o Tempo) i la millor disfressa individual (1 pernil).