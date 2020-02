Comparses de tots les edats lluiran al Carnavarcles

L'embranzida que l'entitat el Rebot ha donat aquests últims anys al Carnavacles l'ha convertit en una festa que atrau públic de totes les edats. Es farà el dissabte de la setmana que ve, 29 de febrer, amb la rua com a acte estrella. Començarà a les 6 de la tarda i recupera el recorregut que es va fer fins al 2018 ,amb sortida des del carrer Pau Claris i arribada al pavelló, on hi haurà un espectacle infantil amb Jaume Barri, botifarrada, entrega de premis i concert amb Boca Molls i Los Solfamidas PD. Tots els actes, excepte la botifarrada, són gratuïts.



Premis

El Carnavarcles premiarà les dues millors carrosses (1r premi: 250 euros; 2n: 150). També les dues millors comparses (1r premi: 200 euros; 2n: 100). Hi haurà el premi Rebot, el premi Organització, obsequis per als participants, i premis infantils. Les inscripcions es poden fer a l'Ajuntament o el mateix dia, a 2/4 de 5 al carrer Pau Claris.