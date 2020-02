Navàs augmenta la dotació de premis del concurs de disfresses

Navàs es vestirà de Carnaval dissabte que ve. La tarda del 29 de febrer petits i grans sortiran al carrer per lluir les disfresses. Les millors tindran premi, i enguany la regidoria de Festes ha apostat per augmentar la dotació econòmica. Per a les comparses de 3 a 8 persones hi haurà dos premis: un de 150 euros i un de 100. I per a les comparses de més de 8 persones, es donarà un primer premi de 300 euros, i un segon de 150. Tot seran vals per comprar a botigues de Navàs.

Per optar als premis, cal que les comparses s'inscriguin. Aquest dilluns es farà una reunió informativa a la biblioteca (20 h).

La rua de comparses, amenitzada per xarangues, sortirà a 2/4 de 5 de la tarda de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà el centre del poble fins al Pavelló Blau, on hi haurà pregó de la reina Carnestoltes, berenar amb coca i xocolata, espectacle infantil amb els Atrapasomnis i concurs de disfresses. Després, tothom qui ho vulgui podrà sopar a base d'entrepans de botifarra (3 euros).