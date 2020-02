El Bages es disfressa a Sallent per Carnaval

És un espectacle. Els visitants que es miraven la rua des de la distància i sense anar disfressats també acabaven amb confeti als cabells i participant, encara que de forma passiva, de la gresca del Carnaval de Sallent. Mai falten les ganes de passar-ho bé i de diversió, i aquest any el seguici carnavalesc, a més, va ser més àgil. El recorregut d'ahir a la tarda era més curt que el de les edicions anteriors, i l'organització es va encar-regar, amb personal al llarg de l'itinerari, que tots els grups participants anessin seguits, sense crear espais buits, perquè la rua es desenvolupés amb més agilitat.

Els milers de persones disfressades ahir constataven un cop més el poder de convocatòria del Carnestoltes sallentí. De fet, trobar un lloc per aparcar el cotxe al poble passades les 5 de la tarda era missió gairebé impossible i un dels pocs llocs on s'aconseguia era al costat de les naus industrials que hi ha sortint del municipi, lluny de la festa. Dels vehicles sortien superherois, animals de tots tipus i éssers fantàstics que es dirigien a correcuita al seguici per no perdre's la festa. La rua era multitudiànria i es tardava més d'una hora a veure-la tota.



Tota una festa de Netflix i HBO

Al Carnaval de Sallent d'ahir a la tarda només li faltava el patrocini de plataformes televisives com Netflix i HBO. I és que les seves sèries van inspirar molts grups a l'hora de disfressar-se. La ganota vermella i la màscara inspirada en Salvador Dalí, que llueixen els personatges de la sèrie La casa de papel, van causar furor i diferents colles anaven com els lladres d'aquesta ficció televisiva. Tampoc hi faltava el personatge fantàstic de Malèfica, els singulars vestits que porten les protagonistes de The Handmaid's Tale, i els irlandesos d'època dels Peaky Blinders i superherois.

Aquest any tampoc hi faltava l'antiheroi Jocker, que amb la recent pel·lícula sobre el malvat de Batman i la seva cara icònica va inspirar tot de grups que ahir van participar al seguici del Carnaval. També hi havia grups que anaven disfressats d'animals i de personatges de sèries mítiques com Bola de Drac i El doctor Slump. Aquest any no es van veure grups que fessin mofa de la situació política, tal com passava quan el conflicte català estava en el moment més àlgid.

El Carnaval de Sallent va seguir la tònica d'altres anys. Lluny de grans grups amb carrosses amb coreografies, al llarg del recorregut hi havia grups d'amics que simplement seguien el compàs de les nombroses xarangues que posaven la nota sonora al Carnaval.