El Carnaval de Berga es consolida i es tenyeix del rerefons polític i social

Berga va celebrar ahir a la tarda una rua de Carnestoltes farcida de reivindicacions de tota mena i amb un ambient gairebé primaveral que va afavorir que els car-rers s'omplissin de gom a gom. Novament, van predominar les colles de joves de la ciutat, tot i que també hi va haver comparses d'edat ben variada entre els seus integrants, així com de centres educatius del municipi.

La desfilada va reunir més d'una vintena de colles, una xifra similar a la de la darrera edició i que, per tant, consolida l'oferta de Carnestoltes de la capital berguedana.



De la Brimo a la incineradora

No hi van faltar les tradicionals reivindicacions i mofes d'alguns dels temes més candents del panorama polític actual. Per exemple, una comparsa va satiritzar sobre l'actuació dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra, la Brimo, en les últimes manifestacions independentistes. Una altra va fer referència a l'article 155, i també es va ironitzar sobre el partit d'extrema dreta Vox. Tampoc es van trobar a faltar les al·lusions als temes d'abast comarcal, com ara el polèmic projecte de la incineradora de Cercs. A més, una colla va reivindicar la lluita contra les agressions sexistes, i una altra comparsa va viatjar en la història per simular el desembarcament dels grecs a Troia.



Controls als conductors

Tal com ja havia fet en les darreres edicions, el consistori de Berga va posar èmfasi en la necessitat de mantenir uns hàbits saludables per part de les comparses i a fer disminuir, per exemple, el consum d'alcohol. A la plaça Miquel Martí i Pol es va tornar a repartir aigua i fruita entre els participants, i es va sancionar els que van fer ostentació de begudes alcohòliques durant la rua.

També es va demanar evitar el consum de tabac perquè la rua fos un espai lliure de fum. Però fins i tot es va anar un pas més enllà. Per primer cop, es van fer controls d'alcoholèmia als conductors de les carrosses. La regidora de Festes del consistori berguedà, Roser Valverde, va celebrar que «els conductors s'hagin pres tan seriosament els controls perquè cap no ha donat positiu». A més, va assegurar que el missatge que les festes són més saludables sense alcohol «comença a consolidar-se».

La desfilada va ser amenitzada per la xaranga HoPeta Street Band, i va mantenir la figura de la reina, estrenada en l'edició anterior, que conjuntament amb la banda musical van encapçalar la rua. Tampoc es va modificar la proposta de penalitzar amb un 10% la colla que allargués l'espectacle davant del jurat més de tres minuts, així com la de restar el mateix coeficient a la comparsa que deixés més de tres minuts de temps respecte a la colla que la precedia. Aquestes mesures es van implantar en el Carnestoltes de l'any passat amb la finalitat que la rua fos més dinàmica. En la desfilada d'ahir, però, un problema tècnic de la primera carrossa va endarrerir el seu inici, i «l'hem hagut d'agilitzar una mica perquè no s'allargués gaire», va dir Valverde.