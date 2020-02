La guerra de la farina pren el relleu a la rua

? La rua del Carnaval de Berga va finalitzar ahir amb una festa que era previst que s'allargués fins a altes hores de la matinada. També ahir a la nit s'havia de fer públic el veredicte dels premis del concurs de la rua a la Carpa del Vall, el mateix lloc on es va celebrar la festa. Abans es va portar a terme el sopar popular conegut com la Macarronada. La tradicional guerra de la farina agafarà el relleu de la rua de disfresses d'ahir. S'enfrontaran el bàndol carlí i el liberal. L'activitat se celebrarà a la plaça de Sant Pere. A la tarda serà el torn del ball de Carnaval Infantil amb l'espectacle «Donem-li una volta al cos» al Pavelló Vell. Dimecres hi haurà la vetlla de la sardina, i la festa clourà divendres i dissabte amb la Carlinada, que enguany s'ha avançat per primera vegada al mes de febrer per potenciar més el Carnestoltes.