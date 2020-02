A Olesa de Montserrat les comparses desfilen per una passera al ritme de la música

Centenars de persones es van concentrar a primera hora de la tarda a plaça Catalunya d'Olesa de Montserrat per celebrar el Carnestoltes d'enguany. Pares, mares i nens petits van desfilar per una passera instal·lada expressament, al ritme d'una música animada amb hits com el famós Gagnam Style o El Taxi. Cheerleaders, lacasitos, abelles, pirates, superherois o referències seriòfiles com La Casa de Papel, van ser algunes de les disfresses més destacades.

Després de la desfilada va començar la tradicional rua conjunta d'adults i petits amb música i sons de xiulets d'animació. Guiats per cotxes decorats, al més pur estil de les carrosses dels reis mags, els diferents grups han passejat pels carrers d'Olesa ballant coreografies que portaven assajades. La ruta es va iniciar al passeig del Progrés i va continuar per metge Carreras, la Rambla, Francesc Macià, Jacint Verdaguer, Anselm Clavé i Alfons Sala, per tornar a la plaça Catalunya, on hi va haver una actuació musicals i tastets que va oferir el mercat municipal.