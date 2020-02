La rua carnavalesca no registra incidències greus per culpa de la ingesta d'alcohol

Sallent havia posat aquest any el punt de mira a impedir que a la rua hi hagués incidències o que s'hi veiessin comportaments incívics com a conseqüència de la ingesta de grans quantitats d'alcohol. De fet, l'alcohol no va faltar al llarg del recorregut i molts dels participants bevien alguna cervesa o alguna barreja, però en cap moment es va veure al llarg del seguici carnavalesc situacions incíviques o fora de lloc. Molta gent bevia, tal com passa a la majoria de rues de Carnaval. Ahir a les 7 de la tarda, quan feia dues hores que havia començat la rua, ningú estava sent atès al punt d'assistència mèdica que hi havia a la plaça de Catalunya.

Aquest any, però, a mitja tarda, a la mateixa plaça de Catalunya, es van instal·lar els Àngels de Nit, un grup de joves formats que es desplacen a gran festes com el Carnaval de Sallent, per informar sobre les conseqüències de beure grans quantitats d'alcohol. A primera hora de la tarda deien que tenien la intenció d'actuar durant actes que van tenir lloc ahir al municipi bagenc. A la mateixa plaça també van instal·lar un estand del Punt Lila, per assessorar sobre violència sexista i atendre noies que poguessin haver estat víctimes d'agressions sexuals. El Punt Lila estarà present al Carnaval fins a les 6 de la tarda d'avui. També hi ha un servei d'atenció telefònica per atendre aquests casos.