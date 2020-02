Sant Vicenç té una rua molt concorreguda amb més de 30 colles

El bon temps i l'ambient festiu van ser els protagonistes de la rua de Carnaval de Sant Vicenç de Castellet, que la comparsa AMC Players, representant un equip de futbol americà i les seves cheerleaders, va coronar enduent-se el principal premi, el de la millor carrossa. Una festa que, segons l'organització, ha estat la més multitudinària dels últims anys amb més de 1.000 persones inscrites i un total de 30 comparses.

Cinc minuts abans que toquessin les cinc de la tarda, els assistents ja estaven preparats al carrer Pirineu per ajuntar-se amb tots els veïns del poble en la festa més divertida i engrescada de l'any.

Amb un ambient molt familiar i amb gent de totes les edats, les disfresses eren del tot originals: des de la capsa de crispetes fins al joc recreatiu, passant per altres com els Simpson, Strangers Things i Souvenirs de Sant Vicenç. Precisament aquest tres últims van ser premiats per millor disfressa individual, millor disfressa infantil i guardó a l'originalitat, respectivament. Els membres del Bollywood Sant Vicenç van rebre el guardó a l'animació.

Encapçalant la rua, el rei Carnestoltes marcava el ritme de la cercavila amb la batucada vestida de xais –amb gos d'atura i ovella negra inclosos– que el seguia a continuació. I és que sa majestat no només era el rei de la festa sinó que també es va convertir en el rei de la pista, ballant i xalant sense parar fins a fer el pregó.

Any rere any , la rua santvicentina es caracteritza més per les comparses que no pas pels grups petits de persones. Enguany, moltes de les comparses anaven acompanyades d'una carrossa i portaven la seva pròpia animació, festa i, fins i tot, coreografia inclosa. Algunes de les carrosses duien incorporats animadors que, amb un micròfon, alegraven les persones del seu voltant.



La festa grossa

La festa de veritat escalfava motors a la plaça d'Anselm Clavé, que esperava amb música i ambient les comparses per al lliurament de premis.

Al voltant de 2/4 de 7 de la tarda, el rei Carnestoltes va ser el primer a arribar a la plaça i, tot seguit, van anar arribant totes les comparses, carrosses i grups. Tots ells amb banda sonora en sintonia amb la disfressa i, en molts casos, un xou inclòs.

Finalment, el rei Carnestoltes va pronunciar el pregó, en el qual animava la gent a ser més esbojar-rada que mai, però alhora va reivindicar la tolerància respecte a tots els col·lectius: «Decretem que en temps de festa no hi hagi distincions entre els qui mengen verdura i els qui no volen cigrons».

Els guanyadors a la millor comparsa van ser els Gaaancho, el grup de joc recreatiu vestits del conte de Toy Story.

El segon premi del guardó principal -el de millor carrossa- se'l va endur l'equip pirata de l'AMPA de l'escola, els Piratampa. I en tercer lloc van quedar els Circ Amazing Castellet, de la colla de geganters i l'esbart dansaire del poble.