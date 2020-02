Santpedor manté la tradició de les vaquetes, però per Carnestoltes

«Les últimes vaquetes», era el lema de la comparsa que va voler recordar per Carnestoltes que no hi haurà més vaquetes per la festa major

«Les últimes vaquetes», era el lema de la comparsa que va voler recordar per Carnestoltes que no hi haurà més vaquetes per la festa major mireia arso

Santpedor no tindrà vaquetes a la seva pròxima festa major, segons es va decidir en un referèndum a final de l'any passat. Però ningú no va dir res que no n'hi pogués haver per Carnestoltes. I així va ser. Una de les comparses que van recórrer el poble ahir al vespre eren vaquetes i també els mossos que les perseguien i que intentaven arreplegar el pernil que hi ha penjant d'un pal al mig de la plaça.

Un rei Carnestoltes amb dues cares va encapçalar la rua d'ahir a Santpedor, on van participar una dotzena de comparses. Van recórrer el poble fins a arribar a cal Llovet, on va continuar la gresca amb sopar inclòs.

Va ser una rua marcada per l'actualitat, tant la local -amb el tema de les vaquetes- com la internacional ja que també hi havia virus escampats per tot arreu. ETs que volien tornar a casa, vikings, homes primitius o unes papallones voladores que reivindicaven un futur més sa per al planeta, completaven una festa que avui tindrà continuïtat amb la celebració del Carnestoltes infantil, que començarà a 2/4 de 12 del migdia.