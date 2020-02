Terribas fa embogir Solsona en el seu nomenament com a mata-ruc

Mònica Terribas va arribar ahir puntualment a les quatre de la tarda a la plaça de davant de l'ajuntament per rebre la bata de Carnaval de mans del Carnestoltes d'enguany, Jaume Porredon. La periodista va ser anomenada ahir la mata-ruc d'honor de la cinquantena edició de la festa referència a Solsona i la directora i presentadora de El matí de Catalunya Ràdio va participar en el programa que la ràdio municipal Solsona FM va dedicar al Carnaval de la ciutat, on diferents col·laboradors van explicar-li alguns dels secrets d'aquesta festa.

Terribas va estar tot el dia acompanyada dels seus pares i familiars propers i amb ells va poder gaudir d'alguns dels actes més reconeixibles del Carnaval solsoní.

La 50a mata-ruc d'honor va mostrar-se molt orgullosa d'assolir aquest paper en una edició tan especial. «Aquest país hauria d'aprendre d'aquest Carnaval una cosa fonamental», va començar el seu discurs d'agraïment Terribas. «Normalment relacionem el Carnaval amb les disfresses com una manera d'escapar-nos del nostre propi cos», va dir Terribas, que va destacar la importància de la bata característica del Carnaval pel fet de convertir cadascú en part d'una comunitat. La periodista va fer una crida a treure's la disfressa que cadascú porta cada dia per posar-se la bata i compartir un projecte com pot ser el del Carnaval de Solsona.

Ja al vespre, Terribas va ser l'encarregada de penjar el ruc de la Torre de les Hores mentre els solsonins entonaven la cançó «A Solsona bona gent», mentre rebien l'aigua que pixava l'animal penjat del campanar.